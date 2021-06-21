【開箱】《我的室友是九尾狐》 人狐因「珠」結緣 典型肥皂劇

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月26日推出奇幻劇《我的室友是九尾狐》，《請回答！1988》惠利與《請輸入關鍵詞》張基龍合演。講述大學女生偶然吞下九尾狐的狐珠，雙方為了回復正常，開始同居生活。《我》劇在韓國逢周三四播出，預計16集。香港觀眾可透過影視串流平台愛奇藝收看。

吞「狐珠」被迫同居

《我的室友是九尾狐》由《百日的郎君》導演南成宇與《金秘書為何那樣》編劇崔寶林和白善宇製作，改編自網漫《心驚膽顫的同居》。講述活了999年即將得道蛻變成人類的「九尾狐」申又如（張基龍飾），意外讓大學女生李丹（惠利飾）吞下他的「狐珠」，李丹若一年內不吐出「狐珠」就會喪命，申又如為了找方法拿回「狐珠」，要求李丹搬到他家同居一年，一邊尋找解決方法一邊保護體內有「狐珠」的李丹。

「九尾狐」申又如有藝術才華又聰明能幹，而且十分富裕，近乎完美。不過他活了999年，已厭倦迷惑女性吸取她們精氣的「天職」，所以一直拖慢修煉成人的進度。道行比他淺的「九尾狐」楊惠善（姜漢娜飾），「爬頭」快過他變成人。李丹是平凡大學生，父母因公身處海外，她與胞弟李檀（崔宇成飾）一同生活。「男仔頭」性格的李丹在大學遇上花心的「萬人迷」學長桂善友（裴仁赫飾），她刻意與對方保持距離，反而引起桂善友對她產生興趣，決定出招力追李丹。

奇幻劇少不免有超現實場面；李丹吞下「狐珠」後，不能與屬虎的男生有身體接觸，因老虎與狐狸是天敵，若雙方接觸，李丹肚子會出現劇痛。申又如與李丹同居後立下約定，李丹不僅要避免與男生接觸，還不准吃雞，因為雞血於古時常用來驅魔，會削弱「狐珠」的能力。另外，申又如法力高強，對於時間停頓、消除記憶、瞬間移動等，通通難不到他。

情節俗套 細節搞笑

單看此劇首8集，已猜到男女主角同居後，會經歷連串荒誕、搞笑及浪漫的情節後發展出感情，其間必定出現三角戀、生離死別，最終大團圓結局，因此細節更為重要。第2集，李丹在申又如家中忽然肚瀉，「方便」後馬桶淤塞，礙於面子一直躲在洗手間設法解決，場面搞笑。第3集，桂善友邀李丹約會，後者為了令桂善友知難而退，決定在約會期間做出討厭行為。李丹為了確定自己的行為討厭，事前請迷惑女生無數的申又如指導，結果對方表示李丹只要像平常一樣已夠討厭。第4集，申又如稱李丹夜歸要實行「宵禁」，若遲過晚上10時回家就切斷房間的Wifi，上述都是劇集的笑點。最近幾集加插衝着「九尾狐」而來的兇殺案，刻意對付「九尾狐」曾接觸的女性，似乎企圖想從她們身上找到「狐珠」，為此劇增添了緊張感。

男女主角合襯

其實這類男女主角無厘頭同居的韓劇最近接連出現，例如《Oh！珠仁君》及《某一天滅亡來到我家門前》。《我的室友是九尾狐》保持了原著網漫輕快、搞笑的風格，加上唯美浪漫的拍攝手法，上月底首播錄得5.3%收視，其後回落至近日的3.2%，但仍然比同台由朴寶英與徐仁國合演的《某》劇低見2.35%收視為佳。與原創的《某》劇相比，《我》劇比較簡單及流暢，內容清晰易明，對白也輕鬆、貼地，觀眾不用思考太多就能了解劇情，適合用來消磨時間。張基龍與惠利表現自然又合襯，演情侶十分順眼。