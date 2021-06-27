【開箱】《浪客劍心 最終章The Final》 粉絲苦等多年的華麗結局

【明報專訊】改編同名漫畫的《浪客劍心》電影系列，由《天堂的天使》佐藤健飾演主角緋村劍心，2012年上映，大賣30.1億日圓（約2.11億港元）。兩年後，推出續集《浪客劍心 京都大火篇》及《浪客劍心 傳說落幕篇》，分別錄得52.2億日圓（約3.65億港元）及43.5億日圓（約3億港元），成績彪炳。

前作成績優異

2019年，華納兄弟電影公司宣布開拍《浪客劍心 最終章》，分上下兩集上映，原定去年夏天開畫，因疫情延後近一年。《浪客劍心 最終章》「The Final」及「The Beginning」分別於今年4月及6月在日本上映。截至6月21日，「The Final」票房38.5日圓（約2.69億港元），「The Beginning」則收15.1億日圓（約1億港元）。礙於疫情限聚，未能突破前作佳績，難怪華納將兩集《最終章》海外版權售予影視串流平台Netflix「幫補」，「The Final」剛於本月中上架。

《浪客劍心》圍繞日本幕末戰爭於1868年結束後，曾經是刺客、人稱「劊子手拔刀齋」的緋村劍心（佐藤健飾），帶着逆刃刀成為「浪客」周遊日本，以不殺戮的方式保護貧苦大眾。電影版首集講述劍心遊歷到東京，與劍道派「神谷活心流」繼承人神谷薰（武井咲飾）、前赤報隊隊員相樂左之助（青木崇高飾）、醫師高荷惠（蒼井優飾）及警官齋藤一（江口洋介飾）等結緣，繼而定居東京。《最終章》「The Final」則講述劍心遇上前所未見的強敵。劍心亡妻雪代巴（有村架純飾）的胞弟雪代緣（新田真劍佑飾），誓要為姐姐報仇，聯合劍心當刺客時的仇家，對付劍心。《最終章》改編自漫畫的「人誅篇」及「追憶篇」。「人誅篇」講述雪代緣目擊胞姐被劍心殺死，於是出走上海成為當地黑幫頭目，靠販賣軍火起家，並帶同大批軍火返回東京，不僅要殺死劍心復仇，還想摧毁劍心協助建立的新時代。「追憶篇」則解開劍心左邊面頰疤痕的由來，其一是他當刺客時被暗殺目標所刺傷，另一是來自該暗殺目標的未婚妻雪代巴。電影穿插兩段關連的故事，做法聰明，讓觀眾了解劍心與雪代巴的過去，也配合雪代緣帶來的「人誅」復仇（意指上天不懲罰壞人，就由人類來執行）。

動作場面出色

武術指導谷垣健治所設計的動作場面，是此片亮點之一；跟過往三集一樣，劍心每場動作戲均具速度，過招清脆利落，兇猛有力，招式新穎，動作場面的水準之高屬近年罕見。電影尾聲，劍心為拯救被雪代緣綁架的神谷薰，攻入雪代緣的陣地，以一敵百的場面相當震撼。劍心的伙伴相樂左之助、齋藤一、卷町操（土屋太鳳飾）及瀨田宗次郎（神木隆之介飾）前來相助，令對戰場面更加豐富。整場戲打足30分鐘，毫無悶場，可見動作場面出色；劍心與雪代緣最後的單打獨鬥亦精彩過癮。

粉絲苦等多年，終再次看到原班人馬主演《浪客劍心》，最終章「The Final」帶來了「集體回憶」，佐藤健、青木崇高、江口洋介、武井咲、蒼井優再次聚首一堂，即使部分角色戲分不多，但就像「同學會」一樣令人興奮。可是片中文戲略嫌冗長，導演兼編劇大友啓史花了不少篇幅講述佐藤健及新田真劍佑的內心世界，對於商業動作片來說似乎多了。其實過往多集《浪客劍心》也有相同弊病，片長均超過130分鐘，今集「The Final」長達139分鐘，若削減部分文戲，整體感覺會更爽快。

佐藤健相隔多年再演緋村劍心，完全沒生疏感。戲中劍心終正視痛苦過去，與神谷薰展開感情，內心戲表現自然。首次參演《浪客劍心》系列的新田真劍佑是近年日本藝能界當紅新星，演雪代緣一角可謂上佳之選。新田真劍佑的動作戲功架十足，對姐姐的思念及對劍心的怨恨也處理得宜。至於客串的土屋太鳳及神木隆之介飾同樣突出，特別是土屋太鳳身手了得，完全不遜佐藤健與新田真劍佑。令人期待稍後上架的「The Beginning」，能否為整個系列帶來更華麗的結局。