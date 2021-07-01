【開箱】《Brave：群青戰記》 高中生集體穿越 運動潛能當戰術

【明報專訊】最近有不少日本片在港上映，如《烈日特工：毁滅倒數》、《太太，請小心輕放》及《她與他的戀愛花期》等，正好紓緩觀眾未能去日本旅行的「思念」之情。今年3月在日本上映的《Brave：群青戰記》，今天（1日）在港開畫，講述高中生集體穿越到戰國時代的故事；其實穿越橋段已被「玩到爛」，《Brave：群青戰記》加入運動元素，會否吸引觀眾入場？

拯救被俘擄同學

《Brave：群青戰記》講述日本頂尖高校星德學院，集合全國所有項目的精英運動員。某日，學生一如往常忙於訓練，沒自信的射箭部學員西野蒼（新田真劍佑飾）總是提不起勁，青梅竹馬好友瀨野遙（山崎紘菜飾）和松本考太（鈴木伸之飾）常常為他操心。此時突然風雲變色，校園中央的靈石被雷擊中，四周原本熟悉的風景與建築物一下子消失，變成一望無際的荒野。同時校內突然憑空出現一群戴上面具的武士襲擊師生，全校頓時陷入恐慌，大批師生遇害。向來熟讀歷史的西野蒼發現武士來自戰國時代，並且是織田信長（松山研一飾）部下簗田政綱（渡邊圭佑飾）帶領的軍隊。全校學生原來穿越了時空，去到日本戰國時代桶狹間之戰的前夕。

正當星德學院陷入茫然與絕望之際，戰國時代著名領將松平元康（三浦春馬飾）、亦即德川家康，帶兵前來星德學院，簗田政綱只好暫時撤兵，但離開前擄走了數名學生。充滿鬥志與勇氣的松本考太計劃率領數十名學生前往簗田政綱陣營，救回被俘虜的同學，並游說西野蒼協助，可是對人生沒有目標的西野蒼來說，不知為何要戰鬥，但他仍利用其歷史知識協助松本考太。

學生憑住擅長的體育才能，如棒球、劍擊、拳擊、欖球和空手道等，組成「義勇軍」，向着簗田政綱的陣地進發。後者卻洞悉先機，中途殺掉松本考太及活捉瀨野遙，激發了一度情緒崩潰的西野蒼，加上松平元康的鼓勵和支持，西野蒼開始成長並決心拯救同學，帶他們回到未來。

漫改故事學生戰名將

《Brave：群青戰記》改編自笠原真樹2013至2017年間在集英社《週刊YOUNG JUMP》連載的同名漫畫《群青戰記》。電影想帶出的信息很簡單：年輕人有熱血與犧牲精神，儘管手無寸鐵，卻敢與家傳戶曉的戰國梟雄織田信長為敵，只為救出被俘擄的同學。當然這場戰役，學生不是沒有勝算，他們利用擅長的運動技能與智慧，加上熟知歷史的優勢，即使傷亡慘重，最終仍達目的，救回人質並返回現代。

戲中學生拿着棒球棍及欖球等物品踏上戰場，迎戰數百名拿着刀劍的武士，看起來很古怪，但想深一層運動比賽場上何嘗不是一場「殺戮」。據悉一眾學生演員在電影開拍前，參與為期3個月的體能和劍術、弓箭、騎術等訓練，難怪戲中的對戰場面，演繹得有板有眼。

男主角新田真劍佑扮演欠缺人生方向的高中生，後來變成在戰場上衝鋒陷陣，甘願為同學犧牲。角色轉變很大，有不少內心戲，可是未能帶出他前後的分別。拍過《跳躍大搜查線》電影版的導演本廣克行，片中集中表現西野蒼與同學上陣殺敵前的故事，反而忽略了戰場的視覺效果。尾聲揭開簗田政綱原來也是星德學院的學生，他於一年前已穿越到戰國時代，由於個性偏激、暴戾及厭世，故打算改變歷史，毁掉現代。西野蒼為了阻止歷史被改寫，最後選擇一個人留在戰國，場面感人。

三浦春馬遺作之一

其實電影《Brave：群青戰記》卡士不弱，除了新田真劍佑外，還有《死亡筆記》松山研一扮演織田信長，電影海報上他的樣子放得很大，其實戲分不多，粉絲也許有「中伏」感覺。另外，去年7月逝世的《進擊的巨人》三浦春馬亦有參演，此片正是其遺作之一，戲中他開朗、英明的武將角色十分討好，不時流露燦爛笑容，如今看來，更讓人惋惜。

上映日期：7月1日