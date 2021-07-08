憑《大叔的愛》入屋 練美娟徐㴓喬：突然多了朋友

【明報專訊】練美娟（娟姐）和徐㴓喬（Asha Cuthbert）、馮允謙、林愷鈴和YouTube頻道《試當真》成員陳苡臻 （Jessica），昨日出席米線旗艦店開幕。娟姐和Asha憑ViuTV劇集《大叔的愛》入屋，談到該劇討論度遠超卡士強勁的無綫劇《刑偵日記》，兩人表示很開心，並多謝支持。娟姐自言首次演較重戲分角色，將開心帶給觀眾已感功德無量，多謝大家喜歡「Carmen姐」。她笑言不少朋友羨慕她們跟呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）合演，叫幫手錄句「生日快樂」或「BB起身」等。Asha則在美容時被美容師「轟炸」，狂問兩男的人品。她倆笑言突然多了不知從哪裏來的朋友。

娟姐表示《大叔的愛》受歡迎，帶挈她多了搵錢機會，希望憑「Carmen姐」形象貼地，有各類廣告找她。她讚Asha有模特兒身形，適合時尚相關活動及豐胸產品。不過Asha自言喜歡平坦，穿衣服比較靚。

林愷鈴覺弟弟適合當模特兒

馮允謙之前為陳卓賢（Ian）和張天賦（MC）寫的歌曲反應不俗，令他感到幫人寫歌滿足感更大。馮允謙讚林愷鈴聲線好聽想合作，林愷鈴稱對方過獎，自言喜歡音樂，預告本周五有小型個唱。會否考慮參加《全民造星IV》？她自覺較遜色，容易發台瘟，又不懂跳舞。林愷鈴弟弟獲網民讚高大靚仔似韓星金秀賢，她指弟弟身高187cm，比較寡言，感覺較酷。她覺得弟弟有做模特兒潛質，但是否入行由他選擇，身為姊姊會支持，但要先讀完大學。

Jessica早前發生交通意外，左邊面三處骨折，見她已無大礙。她表示休息三四個星期已康復很多，逐漸復工。現在等骨頭癒合，幸好無毁容及留疤痕。她未考慮參加《全民造星IV》，想專注《試當真》工作。

記者：陳釗