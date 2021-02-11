TVB爆所有《聲夢》學員已簽5年約 樂易玲粉碎炎明熹不入三甲傳聞

【明報專訊】TVB《聲夢傳奇》7月19日決賽夜以直播形式進行，近日傳出大熱門16歲炎明熹因拒簽5年長約而內定三甲不入，鍾柔美（Yumi）由黑馬變熱門。昨日無綫罕有高調回應傳媒，指有關炎明熹因未有與無綫簽約，所以未能晉身三甲是完全沒有事實根據。企業傳訊科稱參賽者在比賽前已跟無綫簽訂5年合約；無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲接受《明報》訪問，透露《聲夢》學員是簽經理人與星夢唱片合約，公司對這班耀眼新星有周全的栽培計劃。

TVB傳訊科稱所有《聲夢傳奇》參賽者在比賽前已簽5年合約，故不構成因有參賽者未肯簽約而未能晉身三甲的說法。《聲夢傳奇》決賽是現場直播，賽果公平公正公開，屆時有業界專業人士擔任評判外，家庭觀眾的投票對賽果也有一定的影響力。

樂：黑面傳聞對Gigi不公平

樂易玲回覆稱，大會的專業評審不會做馬，而且節目舉行之初，一班參加者已簽經理人與星夢的唱片合約。對今次的傳聞，無綫特別處理的原因是要保護這班「小朋友」，其中有學員在應付學校考試又要兼顧練歌、排舞與比賽，他們面對這一切已好叻，對不真實的傳聞對他們會添壓力，故要處理。

提到炎明熹（Gigi）在剛過去的淘汰賽中表現失準，樂易玲說：「Gigi比賽當日是因聲帶問題而失準，其實她很專業，傳聞對她不公平；傳她黑面、企側邊，其實她因身體不適而沒有平時的活力。」她一再讚聲夢學員，他們帶來正能量，年輕人有夢想前進。一班學員的家長支持也很重要，父母見子女為學業與比賽捱得辛苦，仍鼓勵他們，節目拍攝時，很多家長也在場，家長之間也互相支持。

「耀眼新星需要保護與培育」

問她是否有培育聲夢學員的大計在決賽後進行？樂易玲稱當然有計劃，但有學員仍在求學，會不影響他們的學業為大前提。至於已工作中的學員，也會跟他們商討意向與發展安排。決賽後會讓他們先休息，暫不透露計劃以免增添壓力。TVB下半年有很多大型節目，他們是耀眼新星，需要保護與培育，有機會安排在不同節目亮相。

炎明熹網上獻Sing 發揮超水準

聲夢學員人氣強勁，日前炎明熹、姚焯菲（Chantel）、文凱婷（Aeren）、鍾柔美（Yumi）及何晉樂（Rock）亮相網上節目跟歌迷互動，創下該節目自開播以來最高收看人次紀錄。炎明熹正康復中，她唱周興哲《永不失聯的愛》有超水準表現，網民炸爆留言，認為她應直接出道。Chantel翻唱Jude《零分》，網民大讚她表現100分。炎明熹分享唱歌經驗，說10歲時唱林俊傑的《輸了你贏了世界又如何》，因為唱高音令她翌日感受了人生第一次失聲。提到張敬軒代替李克勤加入《聲夢傳奇》，炎明熹說：「如果用一家人嚟形容，李生（李克勤）就係爸爸咁會畀意見，而張生（張敬軒）就好似哥哥咁嘅溝通方式，兩人都一樣親切。」

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