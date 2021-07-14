「藍帶靚媽」無意當大廚 蔣怡夢想開港式茶餐廳

蔣怡拜會不同名廚，親自幫手，趁機向大廚偷師（上圖），並活學活用，為子女添口福（下圖）。（資料圖片）

【明報專訊】名模蔣怡喜歡食亦執著對味道的要求，數年前遠赴倫敦藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu）修讀西餐和甜品，畢業回港再到中華廚藝學院學中菜，學習融匯中西烹飪技巧，挑戰高級廚藝。

蔣怡最近為香港開電視主持一連13集的飲食節目《大匠之峰》，訪問多名星級名廚，分享他們在成功路上鮮為人知的故事。當中包括烹飪秘技、入行經歷、還有個人理想抱負等。藉訪問拉近名廚與觀眾的距離，了解做真正「廚神」並不是只識拋鑊咁簡單，她又親自走入廚房幫手，趁機向名廚偷師。

力保煮食樂趣

蔣怡修讀廚藝數年，加上每日在家「煮」場實習，儲了不少私家秘製食譜，卻無意當大廚投資開高檔餐廳或私房菜。她解釋因性格太執著，一定要親力親為做到事事完美，相信很難賺錢。見過很多大廚最初有熱誠為夢想開餐廳，但被租金、人手和其他瑣碎問題煩擾，最終變了沒時間入廚。

蔣怡沒打算開餐廳，不過終極夢想是開茶餐廳，貪方便又不用太多顧慮。蔣怡說：「我覺得去茶餐廳，叫杯飲品感覺好輕鬆、好chill，通常一坐低便會叫餐蛋麵或餐蛋飯，因為這些我從不會在家煮，有人煮這些不會出錯的食物給我，是好幸福的一件事。」

蔣怡最愛港式奶茶和地道風味食物，如果有自己的茶餐廳，必定推介她的拿手炒粉麵飯，自從在中華廚藝學院學識炒麵和星洲炒米，發覺簡單的食物，要煮得好味並不容易。

做KOL分享私家食譜

蔣怡經常上載自家菜式到社交平台分享，有意稍後搞網上頻道分享私家食譜。她說：「平時將每日所煮的簡易餐單影相放Instagram，盡量即煮即影。見到大家跟到我食譜煮會好開心，不過最想拍短片在頻道播，這是潮流趨勢。」她計劃拍定幾條簡單煮食片做試驗，之前有好多媽媽日日煮飯煮到悶，向蔣怡求救，所以想拍片分享。

她透露細仔自小受影響，喜歡跟她入廚房做小助手，母子合作煮意粉和薄餅，所以打算在頻道教大家煮親子餐。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地提供：Chill And Grill

化妝：Gary Cheng@HELPMAKEUP

髮型：Keith Wong@pi4.com.hk