C AllStar紅館騷 嘉賓林家謙笑談關係 On仔釗峰扯爛衫騷肌掀高潮

C AllStar步上一層樓高的鋼梯唱《天梯》後，落樓梯時被長褸纏着腳，幸有驚無險。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】男子組合C AllStar成員梁釗峰、陳健安（On仔）、吳崇銘（King）及何建曦（Jase）於2017年宣布休團，之後四子各自發展，今年他們重組再踏紅館舞台，舉行一連兩場《C AllStar集合吧演唱會2021》，前晚首場演出，他們以多個造型登場，並請來嘉賓林家謙助陣。他們選唱人氣男團MIRROR的歌曲《IGNITED》，成員釗峰與On仔獻唱時被扯爛衫騷肌，掀起全晚高潮；King與釗峰亦先後淚灑舞台。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

C AllStar紅館騷前晚開鑼，四子以多個造型亮相，當中化身樹人最特別，不過他們步上一層樓高的鋼梯唱《天梯》後，落樓梯時因被長褸纏着腳有點論盡，幸有驚無險。早前黎明演唱會跟嘉賓林海峰合唱MIRROR成員姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，前晚C AllStar也選唱了MIRROR的大熱歌《IGNITED》，成員釗峰與On仔獻唱時被女舞蹈員扯爛衫騷肌，惹全場觀眾站起身尖叫，掀全晚高潮。

叫觀眾搞林家謙「要溫柔啲」

他們請來林家謙擔任嘉賓，合唱歌曲《時光倒流一句話》。林家謙笑稱跟C AllStar早有關係，他說：「我和釗峰是中學師兄弟關係，但未見過面；和King就搞過幾次remix；跟On仔就最早搞，在音樂會合作過。」惹來全場笑聲。隨後四子回後台前向觀眾高呼：「我哋搞完佢喇！留畀你哋搞佢，但要溫柔啲。」林家謙表示第一次在紅館台上一個人唱歌驚驚哋，他說：「還要四面台，真的好難搞。」但他聽到觀眾歡呼支持即表示有回信心，唱出《神奇的糊塗魔藥》。

C AllStar 四子合作多年，今次特別以歌曲唱出各成員性格，他們先取笑釗峰：「喜怒形於色，但佛系點會嬲，𠵱家釗峰係『釗即是虛，峰即是空』，情愛、慾海、兒女私情睇化未？最多緋聞係佢。」隨即合唱《在錯誤的宇宙尋找愛》。之後笑King經常遲到是「廢系」。King反擊：「我唔廢點顯得你哋勁？」再被釗峰笑他「複雜的雙魚座」。King就自嘲是「鹹濕的魚」。

King釗峰輪住爆喊 四子相擁

休團多年能再次合體開騷，四子難免感觸，先有King獻唱《留下來的人》時忍不住落淚，一度唱不下去，要成員安慰；尾聲獻唱最後一曲《此刻無價》，輪到釗峰流下男兒淚，其他成員也感動得擁抱在一起。

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