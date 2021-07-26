【開箱】《屍戰朝鮮：雅信傳》 暗黑全智賢借喪屍復仇

全智賢劇中角色箭術高超，尾聲的復仇之戰，她一箭殺一敵，英姿凜凜。

【明報專訊】韓星朱智勳、裴斗娜和柳承龍等合演影視串流平台Netflix原創劇集《屍戰朝鮮》，講述奸臣弄權，把駕崩皇帝「死而復生」變成喪屍，令整個朝鮮陷入恐慌的故事。一連兩季叫好叫座，成功掀起韓國喪屍片熱潮，第2季更找來《藍海傳說》全智賢客串演出結局，扮演來自北方的神秘人物，原本以為她會加盟演出第3季，結果編劇金恩熙卻為她打造特備劇《屍戰朝鮮：雅信傳》，由她揭開「生死草」如何令朝鮮出現喪屍的謎團。

一個謊言招致滅族

新劇講述一名在北方長大的藩胡部落族人雅信（全智賢／金詩雅飾），為了尋找珍貴的山參替母親治病，不理父親妥合（金雷夏飾）反對，走入禁地「廢四郡」，並在此發現15名居於婆猪衛的女真族人屍體，身上有被老虎咬過的痕迹。雅信在山洞找到奇怪的圖案與文字，意謂「想要死者復生，必要付出代價」。

女真族人遭殺害一事，驚動了在秋波鎮的朝鮮軍官閔致祿（朴秉恩飾），調查後發現他們並非老虎所殺，兇手是掌管朝廷的海源趙氏的節度史大人趙範日（鄭錫元飾），全因女真族人闖進廢四郡採摘山參。閔致祿為免此事掀起部族與朝鮮紛爭，決定派遣雅信父親前往婆猪衛當密探，跟女真族人謊稱死者是被老虎殘殺。

可是女真族人並不相信雅信父親之言，親往廢四郡捉老虎，雖然發現老虎變成喪屍，卻沒證據顯示族人死於虎爪下。閔致祿只好把責任推卸在藩胡部落人身上。女真族人為了報仇，一夜之間殺盡「仇人」，雅信因上山採藥而避過一劫。當她看到部落屍橫遍野，家人全被殺害，感到無比悲痛。獨自生存的雅信，前往朝鮮軍人駐紮的秋坡鎮投靠閔致祿，雅信跟對方表示：「無論何時都可以，一定要為家人和部落報仇。為了報仇，我願意做任何事。」

生死草變殺人武器

被閔致祿收留的雅信，做盡所有苦工及刺探女真族的軍情，還要忍受朝鮮軍人的欺凌。某日雅信潛入婆猪衛刺探軍情，竟發現父親未死。他被女真族人囚禁，四肢砍斷雙目失明，形同畜牲。雅信帶走父親後，他自覺生不如死，哀求雅信下手，忍痛結束性命。

其後雅信發現家人被殺的真相，誓要向朝鮮及女真族報仇，先用生死草把朝鮮軍人變成喪屍，使秋波鎮一夜變成廢墟，再把倖存者帶返故鄉，原來雅信把死去的家人同樣處理，朝鮮軍人淪為喪屍「糧食」，然後繼續向朝鮮及女真族報仇。結尾一幕，雅信把縛上生死草的箭射向女真族首長阿里多干（具高煥飾）頭上，令他死後變成喪屍。

《雅信傳》作為系列的外傳，解開首兩季部分謎團。原來在北方發現生死草的人正是雅信，也揭穿她把生死草推薦給朝鮮醫官李承熙（權範澤飾）的事實，後者正是在首季為駕崩的皇帝變成喪屍的醫官。

另一方面，《雅信傳》故事完整，即使未看過第1、2季劇集，也能理解劇情。多個角色也有呼應，例如海源趙氏的趙範日，正是趙學柱（柳承龍飾）的長子，首季他扮演禁軍將軍，特備劇提到他在戰亂拋下百姓逃亡，因而被貶到秋坡鎮，他覺得廢四郡的山參屬於海源趙氏擁有，才對女真族人萌起殺意，也是整件悲劇的罪魁禍首。

做盡壞事也被原諒

演員方面，扮演「少女​雅信」的童星金詩雅表現出色，悲慟眼神令人留下深刻印象。全智賢更有突破性演出，近年她演角色大都善良正面，新劇一反常態，為了報仇乍現邪惡眼神，冷酷表情令人不寒而慄。全智賢雖以旁門左道，把敵人變成喪屍，但她不費吹灰之力復仇，殺盡惡名昭彰的壞人，讓觀眾感到痛快。

她在結局所言：「等我殺光所有朝鮮及女真族人，便會回到你們（家人）身邊。」反映她把瘋狂殺戮行為，以復仇合理化。編劇金恩熙為全智賢度身訂做一個做盡壞事也會被原諒的角色，可見對她寵愛有加。遺憾的是全智賢戲分太少，全劇只有93分鐘，童星已佔大半，而且喪屍襲襲人類的場面亦不及首兩季，僅在最後15分鐘出現，喪屍片迷可能感到失望。