林家棟被契媽夏萍啟發開戲 伙導演高子彬喚起社會關懷長者

【明報專訊】《殺出個黃昏》導演高子彬和監製林家棟希望透過電影令政府和大眾多關注和關懷長者。林家棟透露早於12歲在茶餐廳做童工開始，已感受到長者被忽略，令他們覺得失去存在價值。從沒想過會將長者問題拍成電影的家棟，直至加入電視台工作，見盡很多前輩演員不受尊重，投閒置散。在跟契媽夏萍相處的日子，他強烈感受到獨居長者面對的種種問題，故2014年已構思，醞釀至2020年，在能力範圍內開拍《殺》片，家棟說：「政府對長者要有多一些支援之餘，大家亦應主動關心身邊的長者，一句問候『食咗飯未』、『做緊乜嘢』、『有冇唔舒服』已足夠。」

高子彬入行22年，由無綫助導做起，之後跳進電影圈發展，為邱禮濤執導的電影擔任副導，遲遲未坐正導演之位，高子彬表示是際遇問題，他說：「在副導演裏，很多人較我資深，更有功力和資格做導演，但今時今日在香港開戲實在不容易，誰又會信任一個新導演，我很幸運遇上家棟，給予我一個機會。」

他透露與家棟在無綫時已認識，直至對方客串《掃毒2》，重遇時家棟問他有沒有劇本一齊搞，高子彬說：「當時我話有一個，相約見面時，他未睇我的劇本，先要我睇《殺》片劇本，我即場睇完就說有興趣執導。近幾年很多導演拍社會議題的電影，《殺》片亦然，卻用了黑色幽默手法去表達，我個人覺得電影是娛樂，帶出訊息，亦要娛樂觀眾，兩者要取得平衡，若只講社會議題，你睇《星期日檔案》和《鏗鏘集》就得。 」

新導演新思維衝擊影圈

家棟愛培育新導演，喜歡他們有團火和新思維，他說：「我都會過時，他們有新想法、新思維就最好不過，電影圈好需要新血。我和高子彬相交多年，大家有一段時間無見，但知他跟邱導演（邱禮濤）那麼久，大大小小的電影都處理過，基本上在現場控制絕對沒有問題，相信《殺》片難不到他，他又想嘗試執導，最重要他有團火。十幾年前，我曾找一新導演拍戲，他話『你搞掂先搵我啦』，我心諗搞掂就唔使搵你，你是執行而已。」

高子彬執導首部作品即競逐意大利烏甸尼遠東電影節新晉導演獎，問他是否希望得獎？他表示沒想過，連入圍角逐獎項也從沒想過，一心想拍部戲給香港觀眾看，所以當家棟通知電影入圍時，他腦裏一片空白，不敢相信，不過能獲外國影展認同很開心。高子彬說：「以前出席影展，看世界各地大導演和新導演的戲，沒想過自己的電影也有機會在國際舞台上映，很開心。」

四哥馮寶寶主角不二之選

家棟透露《殺》是有了劇本才決定演員，看完劇本，他和導演均認為過氣殺手田立秋和老拍檔蔡鳳一角，謝賢（四哥）和馮寶寶（Bobo姐）是不二之選，他說：「環顧整個娛樂圈，能夠駕馭神秘過氣殺手田立秋，非四哥莫屬，因型爆的四哥經常戴太陽眼鏡，觀眾覺得與他距離很遠，正正切合角色的神秘感。但當然要諗點樣將他拉落地，令他更貼地。」

盼年輕觀眾認識前輩演員

家棟稱Bobo姐近年鮮有演出，對上一次大放笑彈已是29年前的《92黑玫瑰對黑玫瑰》，他說：「事隔多年，Bobo姐亦有成長，應該有第二種體會，她和四哥已60年沒合作，再合作可能有火花出現，我就是從這出發點去游說二人演出。」

家棟認為四哥和Bobo姐這個組合，在舊一批觀眾來說，絕對是他們的青春回憶，但對新一代觀眾，就是新演員，他曾問過一些年輕人：「知不知四哥是誰？」他們的回答是「知道，謝霆鋒爸爸」。他們根本不知道四哥當年有幾威，紅遍東南亞。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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