《他人即地獄》搬上大銀幕 李光洙有望拍《心靈的聲音》電影版

電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》由日劇原班人馬主演，帶來好成績。

【明報專訊】受疫情影響，今年上半年韓國票房慘淡。據韓國電影振興委員會網頁資料顯示，首6個月入場人次2002萬，比去年同期跌38.2%，是2004年以來最差成績，當中韓片半年票房為382萬人次，比去年同期少80.9%。銷情下跌，但未有影響韓片投資意欲，製作公司Studio N昨宣布將李棟旭《他人即地獄》及李光洙《心靈的聲音》兩齣韓劇搬上大銀幕。過往日劇拍成電影的例子多不勝數，如今韓劇亦走向此路線。

文：蘇珮欣

近年多次將網絡漫畫如《女神降臨》及《無法抗拒的他》翻拍成韓劇的製作公司Studio N，宣布籌備開拍電影版《他人即地獄》。

韓劇《他人即地獄》改編自同名網絡漫畫，2019年於有線頻道OCN播出，由《未生》任時完與《鬼怪》李棟旭合演，講述鄉村少年到首爾生活，在韓國俗稱「考試院」的劏房遇到各種怪人的故事。該劇大部分跟足原著，效果亦媲美電影而贏得口碑。

另外，Studio N計劃將2016年韓劇《心靈的聲音》拍成電影；該劇講述漫畫家的家人及女友，每日過着荒謬搞笑的生活。《Running Man》前成員李光洙飾演男主角趙石，女主角是《靈魂維修工》鄭素敏。當年劇集還邀請李光洙好友、《黑道律師文森佐》宋仲基客串，成為一時佳話。韓媒指李光洙有望再次演電影版，預計明年上半年開拍。

日劇多拍成電影 成功例子多

把劇集搬上大銀幕，在韓國甚少出現，但為增加題材，這做法或成為新熱潮，有助催谷目前低迷的電影票房。過往日本就有不少成功例子，例如織田裕二主演的《跳躍大搜查線》、福山雅治《神探伽利略》、木村拓哉《律政英雄》，無不推出電影版，其中2003年《跳躍大搜查線2 THE MOVIE 2：封鎖彩虹橋》，錄得1260萬觀看人次，大收173.5億日圓（約12.37億港元），成為日本最高票房的真人演出電影。

近年日劇收視普遍下跌，但電影版票房依然強勁，如長澤正美擔正的《信用欺詐師》系列，去年上映的「公主篇」票房達38.4億日圓（約2.74億港元）。賀來賢人和伊藤健太郎合演的《今日我話事》，去年疫下開畫，仍大收53.7億日圓（約4億港元）。田中圭伙拍林遣都前年上映的電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》，亦收26.5億日圓（約1.83億港元），可見劇集拍成電影，絕對有利可圖。

據悉今年內會有多部日劇電影版上映，包括田中圭主演的《輪到你了》，預計12月上映。深田恭子擔正的《魯邦的女兒》，落實10月開畫。明年則會有《信用欺詐師3》，以及福山雅治的《神探伽利略：沉默的遊行》排隊登場。