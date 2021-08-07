【開箱】《浪客劍心最終章 The Beginning》 故事回原點 文武戲失衡

【明報專訊】改編自同名漫畫《浪客劍心》的電影系列最終章：《The Final》及《The Beginning》今年在日本公映，海外放映權則售予影視串流平台Netflix，前者已於6月上架，後者緊接7月登場，為整個系列寫下圓滿句號。

兩道疤痕各有出處

《浪客劍心》電影系列由日劇《天堂的天使》男星佐藤健飾演主角緋村劍心，講述日本幕末戰爭於1868年結束後，曾任刺客的「劊子手拔刀齋」緋村劍心，帶着逆刃刀成為「浪客」的故事，他以不殺戮的方式保護貧苦大眾。首集於2012年上映，其後推出《浪客劍心 京都大火篇》及《浪客劍心 傳說落幕篇》，今年上映《最終章》，整個系列橫跨9年，票房口碑俱佳，堪稱年代大作。

《The Final》改編自漫畫中「人誅篇」及「追憶篇」，講述緋村劍心（佐藤健飾）遇上前所未見的強敵，正是劍心亡妻雪代巴（有村架純飾）的胞弟雪代緣（新田真劍佑飾），他為胞姊報仇，率眾對付劍心，最後劍心在好友協助下，與雪代緣終極一戰。過程中劍心終於正視自己的內心世界，放下過往殺妻的傷痛，與神谷薰（武井咲飾）展開感情新一章。

整個系列首尾呼應

至於《The Begining》延續漫畫「追憶篇」，圍繞幕府末期、新時代來臨前，「劊子手拔刀齋」劍心當刺客的故事。電影講述與德川幕府對抗的長州派維新志士桂小五郎（高橋一生飾）招兵買馬，劍心為了推翻幕府，創造能安居樂業的新時代，加入桂小五郎的陣營當刺客，憑藉超凡劍術，獲得對方賞識，負責剷除重要人物。劍心在某次行動中被暗殺目標刺傷，臉上留下一道疤痕，而暗殺目標的未婚妻雪代巴（有村架純飾），為了替青梅竹馬的未婚夫報仇，以臥底身分接近劍心，企圖找出他的弱點。

接着元治元年倒幕派（反對幕府的劍士）在京都發動「禁門之變」，幕府開始掃蕩京都內的反對派勢力，新選組成員齊藤一（江口洋介飾）領軍突襲「池田屋」旅館，導致倒幕派多名重要刺客被殺或被捕。劍心與雪代巴獲安排到京都郊區暫避風頭，二人展開平靜的同居生活後，感情得以升溫，原本冷酷的劍心變得溫柔，雪代巴亦坦白交代身世。最後她為救劍心而遭他誤殺，臨終前在劍心臉上留下第2道疤痕。

《浪客劍心最終章 The Beginning》作為整個系列的完結篇，沒有刻意安排大量動作場面，反以劍心成為「浪客」前的故事為軸心。由於劍心的結局已在《The Final》圓滿交代，因此《The Beginning》可視之為前傳。最後一幕講述慶應4年1月發生「鳥羽伏貝之戰」，劍心在戰場上殺敵，最終迎來新時代，正是2012年首集《浪客劍心》的第一場戲，兩部電影來個首尾呼應，可見編導用心。

3場動作戲具特色

今集動作場面比《The Final》大幅減少，文戲過多感覺較為沉悶。全片長約138分鐘，動作戲不足三分一，對於追求官能刺激的觀眾，或許感到失望。不過，全片3場主要動作戲相當精彩，開場以劍心遭敵人捕獲，雙手被綁，僅以嘴巴叼着刀，殺盡數十名佐幕派武士，藉此反映劍心兇狠殘暴、殺人不眨眼，尚未蛻變的原始面貌；中段有劍心與新撰組隊長沖田總司（村上虹郎飾）對戰，後者被譽為天才劍士，高手過招場面精彩；結局壓軸一戰，劍心在雪地上對抗佐幕派，慘遭突襲受傷，雙眼更被煙熏至視力模糊，但他憑着守護愛人的信念而反敗為勝。

今集的關鍵人物是有村架純飾演雪代巴，多得服裝及髮型配襯，加上演技出色，成功展示雪代巴神秘、寡言、憂鬱的感覺。今集詳細交代劍心與雪代巴的感情瓜葛，其實《The Final》已曾提及，難免感覺重複，寧願把篇幅放在桂小五郎、齋藤一等角色上。提到今集首次亮相的高橋一生，演技成熟穩重，每句對白、每個動作都有壓場感，輕易成為今集亮點。