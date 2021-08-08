親解新歌MV密碼 姜濤悼故友靈堂讀信泣不成聲

【明報專訊】姜濤的籃球好友「中峰」今年3月打波後回家途中突然倒地抽搐，送院後不治。當日姜濤陪伴好友到急症室，見到好友離世悲痛欲絕。他近日推出新歌《Dear My Friend,》紀念故友，拍MV走訪多個地點，最難忘在靈堂佈景一幕，他望着道具棺材傷感泣不成聲。MV最後以卡通形式呈現他與故友在籃球場對望的畫面，希望故友安息。

姜濤推出年度第2首個人單曲《Dear My Friend,》，MV前晚上架，20小時的觀看次數已超過70萬。MV如歌詞一樣催淚，一開始是救護員將病人送上救護車的畫面，鏡頭一轉見姜濤手執籃球出席喪禮，並拿起紙筆寫信給對方。MV最後，姜濤重返球場，與故友對望。

為故友獻上最後一封信

談到新歌的創作理念，姜濤希望藉歌曲為已故摯友（花名：中峰）獻上最後的一封信：「《Dear My Friend,》是為紀念一位離開了的朋友，歌名亦是我諗，好想話畀大家知，這首歌是專屬於他。我希望大家聽歌的同時，可以望吓身邊親近嘅人，好好珍惜他們。」

姜濤坦言雖然想以歌悼念故友，但起初一度採取「拖字訣」：「可能不想面對朋友已經離去的事實，所以當初選曲方面拖了好耐，而且一時三刻好難搵到一首好稱心的歌，最後聽到林奕匡寫的這隻歌，一聽就有命中注定的感覺。填詞方面，因為林若寧老師是一名好擅長描寫故事的作詞人，所以我同監製Edward講，可否搵林老師聽吓我這個故仔，睇吓有什麼感覺，然後就促成這件事。」

拍攝完畢望棺材不停喊

日前姜濤為《Dear My Friend,》拍MV，走訪機場、籃球場、表演場館等多個地點，最令他難忘的場景是靈堂一幕，自認哭點高的姜濤忍不住淚灑當場。他說：「導演希望我寫一封信畀這個朋友，然後在靈堂讀出來，但我寫不出，因為我有太多說話想講，我建議乜都唔寫，由我自言自語。那段時間好忙，我想藉着這個機會，同他好好傾偈，所以封信只是道具，其實MV入面，都是同他分享我及他屋企人的近况，講講吓就喊出來。製作組亦預備一副假棺材，完成該場戲後，我一直望着棺材不停喊。」

結尾重返球場與「中峰」對望

姜濤與「中峰」因籃球結緣，為紀念識於微時的珍貴友情，導演加入不少籃球元素。姜濤親自拆解多組神秘密碼：「因為我這個朋友是做飛機維修師，我哋在機場隔鄰拍攝奔跑場面，起初還想拍飛機起飛，寓意他的離開，可惜最後因落雨拍不到。」MV後段以卡通形式呈現他與好友在籃球場對望的畫面，姜濤說：「真的根據他的衣著打扮來塑造，對我來講感觸好大。雖然我不知他現在以什麼形式存在，但我希望他可以在這個MV出現，我相信當下我是同他對視，亦希望他睇完之後可以安息。」

娛樂組