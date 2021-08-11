兩台綜藝鬥到落水 無綫派蔚雨芯撼ViuTV蘇小小

【明報專訊】隨着東奧正式落幕，無綫與ViuTV的綜藝節目大戰再次展開，不約而同推出遊戲競技節目，由於安排於不同時段播放，故沒有正面交鋒。ViuTV舉辦的小型水陸運動會《海陸勁技場》，前天（9日）起一連5日於晚上11時播放，首集水運會有陳安立、余逸思、王頌茵（Kathy仔）、練美娟、黃奕晨、蘇小小、羅堃尉及李昭南參與，8人分成兩隊對戰，強尼任評判。其中在「水中戰鬥」環節，身材出眾的蘇小小與陳安立在浮牀上對戰，看誰先推對方落水，由於陳安立的視線與雙手也不敢接觸女方，隊友練美娟見狀即代上場，並把蘇小小推落水。

無綫炮製的《開心大綜藝之暑假玩到盡》則於本月15日（周日）晚上8時半播映，一共4集的《暑假玩到盡》每集至少請來10名藝人擔任嘉賓，接受主持人林盛斌與區永權設下的各項蠱惑水上挑戰。首集嘉賓有黃美棋、陳嘉桓、蔚雨芯、游嘉欣、林秀怡、羅毓儀、黃婧靈（前名黃凱儀）、郭子豪、楊潮凱、翟威廉及周志康，他們將分成兩組進行男女水上混戰，其中以陳嘉桓、蔚雨芯及林秀怡的水著Look最有睇頭，楊潮凱與郭子豪的麒麟臂亦十分吸睛。

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