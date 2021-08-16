陳好逑設靈 粵劇戲服陪葬 羅家英讚師姐唱功台風獨一無二

【明報專訊】有「藝術旦后」美譽的粵劇名伶陳好逑，上月因病離世，享年89歲，昨午於世界殯儀館設靈，今早大殮，靈柩奉移鑽石山火葬場火化。陳好逑生前在梨園界好友包括汪明荃與丈夫羅家英、梅雪詩、阮兆輝與太太鄧拱璧、尹飛燕與兒子阮德鏘、黃夏蕙、龍貫天等到場致祭。名伶白雪仙、陳寶珠、文千歲、羅艷卿、楚原、南紅、蓋鳴暉等送上花牌悼念。

喪禮以佛教儀式進行，有多名高僧誦經；靈堂佈置以簡潔為主，中央位置放有橫匾「往生淨土」，遺照前擺滿親人花牌。至於陪葬品，陳好逑家人選了一件她生前度身訂做、全新未穿過的粵劇戲服。

羅家英表示與陳好逑分屬師姐弟關係，合作演戲10多年，私下非常熟落。他讚師姐為人很好，非常樂意指點他，經常笑笑口並不嚴厲。他亦難忘當年他們首次以文武生和花旦在新光戲院合作，演足7日戲，過程很開心。家英哥形容師姐無論唱功、台風及做手均獨一無二：「跟有分量的花旦做戲感覺很不同，跟她眼神交流，演得很舒服。她還主動將身體貼近對手做戲，我們稱之為『貼身』，這些是一些很細膩的地方，是現今花旦所不懂。最難忘演戲寶《戰宛城》，是我和尤聲普、陳好逑一齊合演。」他對上一次與陳好逑見面已是年多前，讚師姐化大戲妝很漂亮，即使80多歲仍能上台演出，很有魄力。

阿姐感激前輩傳承粵劇文化

汪明荃雖然從未跟陳好逑合作，但對方樂意傳承粵劇文化，每當八和會館辦活動邀請對方幫手，她必定熱心支持。汪明荃稱經常看這位前輩演出從中學習，最記得陳好逑扮演潘金蓮角色很美艷，而扮觀音造型亦很莊嚴，令她印象難忘。

記者：陳釗、林蘊兒