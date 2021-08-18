【開箱】《警察課程》 車太鉉化身警校教官 阻止黑客做新紮師兄

【明報專訊】韓國KBS電視台本月9日播出新劇《警察課程》，由《我的野蠻女友》車太鉉、《雲畫的月光》鄭振永及女團f(x)成員Krystal合演。劇集以警察學校為背景，講述19歲青年在「學堂」遇上教官，並跟好友一起朝着夢想和愛情進發，以及尋找自我的青春故事。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看。

電視台刻意提拔新秀

《警察課程》由曾經參與製作《99億的女人》及《愛情香氣》的幕後人員柳寬茂和文敏貞合作，首次擔任編導，而是KBS自家製作，藉此提拔新秀，而且收視不俗，至今播出3集，由首播錄得5.2%升至前晚的6.8%，最高瞬間更達8.8%，算是有所交代。

故事講述高中生姜善浩（鄭振永飾）自小父母雙亡，從此跟着父親好友尹澤一（吳萬錫飾）及兒子尹承範（崔宇成飾）生活。善浩即將高中畢業，對於未來毫無打算，直至某日他為協助承範向心儀女生表白，於是利用電腦駭入運動場的大銀幕，卻意外看到正在練習柔道的吳江熙（Krystal飾），被對方眼神吸引，得悉女方立志當警察，於是跟着她投考警察大學。

善浩自小跟着養父當維修員，熟悉電腦運作，成為業餘黑客，因而結識網絡搜查隊刑警劉東萬（車太鉉飾），事緣後者為了搗破非法賭場而駭入對方網站，意外遇上善浩為籌錢給養父做手術，同時駭進賭場網站偷取虛擬貨幣，結果連累東萬部署多時的行動失敗，遭上級調職至警察大學當教官。

一劇包羅多種元素

東萬原本打算拘捕善浩，卻因後者的養父跪地求情，決定網開一面。東萬在警察大學試場重遇善浩，堅決反對他做警察，因此處處留難，可是善浩意志堅定，加上獲其他導師及學員支持，順利完成訓練，考入警察大學。

《警察課程》是韓國首部講述警察大學的電視劇，可是定位模糊，究竟它是校園青春喜劇？抑或熱血警匪作品？善浩考入警察大學，不乏搞笑情節，而東萬衝動鹵莽的個性，也帶來連串笑話，但另一方面卻加插神秘人潛入學園，襲擊東萬的懸疑劇情，加上善浩與江熙的感情線，可謂百味紛陳，唯恐「貪字得個貧」。

鄭振永退伍後復工

此劇是鄭振永退伍後首部作品，他說角色與自己有八成相似，尤其是認真又努力工作的樣子。他的角色正面討好，可是現年29歲的振永，扮演19歲大學生，似乎有點勉強。

現年26歲的Krystal由偶像歌手轉型演員，參與多齣韓劇，扮演《機智牢房生活》的醫生、《河伯的新娘》的水神、《玩家》的賽車手等，今次飾演新紮師妹，穿上校服的可愛模樣，不難令人聯想起她在《繼承者們》的演出。Krystal演技自然，略嫌表情不夠豐富，大概是因為她的「冰山美人」形象所限。

車太鉉雖然演戲經驗豐富，可是搞笑形象實在深入民心，今次扮演熱血刑警，仍難洗脫喜感。至於他大聲喝罵學員的樣子，亦跟前作《法外搜查》及《離婚萬歲》角色性格差別不大，難言突破。