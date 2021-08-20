梁允瑜王嘉慧「容易受傷的佳麗」 評判朱玲玲選香港好榜樣

【明報專訊】《2021香港小姐競選》20名候選佳麗昨日會晤朱玲玲、王幼倫、林大輝、劉偉強及余錦基等5名大會評判，無綫高層曾志偉、樂易玲及何麗全亦有到場。朱玲玲和王幼倫都是首次見一眾佳麗，朱玲玲讚她們平均都靚，見面時會深入了解佳麗的性格、內涵和表達能力。王幼倫則認為除美貌與智慧外，善心都很重要。兩人都表示因香港小姐選出來是要代表香港，所以要成為好榜樣。

對於當中有「爆粗佳麗」，可會影響印象？朱玲玲自言看不懂中文，所以無留意報道。她又說：「美貌固然重要，智慧也不一定要去到博士，重點是懂得突出自己，面試印象很重要，要得體。」談到慧妍雅集全力支持今屆港姐，擔任慧妍雅集永遠名譽會長的朱玲玲，直言沒想到會員可暫時離開屋企，花盡心思和時間在港姐身上，一起搞好香港小姐的招牌。

梁凱晴見評判緊張

候選佳麗中的梁允瑜則與王嘉慧同病相憐，左腳腳踝用厚繃帶包紮，齊齊成為「容易受傷的佳麗」。梁允瑜說近日沒吃飯，只吃雞胸，前日練舞時突然感到無氣力抽筋，其間不慎拗柴，都擔心會影響演出，所以就算受傷，都留下來看同組佳麗練習，「我們表演空中呼拉圈，受傷後我都有去嘗試，希望可快些康復。都擔心自己能否進入12強」。談到要會見評判，梁允瑜直言有少少緊張，但會以正能量面對。可擔心過往的負面新聞，影響評判的印象分？她說無辦法，已是過去的事，並幽自己一默，「其實食魚蛋都是香港地道文化，應該傳開去」。王嘉慧笑言兩人現時相依為命，她的膝傷亦有好轉，現在已可穿高跟鞋，希望演出時順利。

兩名大熱陳聖瑜和梁凱晴的自選服飾較其他佳麗密實欠睇頭，她們都表示想呈現斯文、大方的形象給大家看，加上知道見評判，所以穿得較莊重。陳聖瑜表示見評判不緊張，最緊要淡定。反而梁凱晴有少少緊張，希望能發揮自然。星期日舉行準決賽，梁凱晴不擔心會大熱倒灶被淘汰，對自己有信心，會全力以赴。陳聖瑜自言二人同組，大家每日都有努力準備和練習，相信都能安全晉級。

記者：陳釗