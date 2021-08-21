林夏薇背面全裸片段曝光 網民驚訝：去到咁盡

電視版將林夏薇露股及太性感鏡頭全數刪走，但仍看到她的背部大特寫及肩膊。（電視截圖）

【明報專訊】林夏薇在無綫劇集《七公主》飾演顧語嫣，配合角色對亡夫思念的強烈程度，前晚一集她有背面全裸演出，劇中色誘跟她老公似樣的徐榮。

著兩層褲打底

劇集在合家歡時段播出時，露股及太性感鏡頭需全數刪走，但仍看到林夏薇的背部大特寫及肩膊，是她從演以來最大膽演出。林夏薇表示對監製陳維冠百分百信任：「拍之前有同監製溝通，他同我講會拍出淒美感。其實這場戲是感人、不是色情。」她說拍這場戲難度甚高，從未試過如此瘋狂黐膠紙防走光：「做足打底，其實著了兩層褲，裏面著黑色褲再著肉色褲包住，事前在家已試了好多次，因這場戲相當難演，為免影響現場拍攝情緒，做足安全措施，等自己可以投入去演，估不到出來效果咁逼真，自己都嚇一跳。」

林夏薇透露拍攝時有盡快調整心情，因不想徐榮被她影響感尷尬。他們很快投入角色，順利完成。為了不負林夏薇搏到盡的演出，相關場口前晚在劇集播出後，無綫安排在myTV SUPER足本播出。

對於林夏薇如此突破演出，很多網民感驚訝，紛紛留言：「薇薇無用替身？拍電視劇都去到咁盡。」「我啱啱睇完林夏薇全裸完整版！好爆哦！」有網民又說該場戲拍得好感人，讚徐榮演技好，林夏薇是視后級演技。

娛樂組