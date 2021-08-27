韓版《跟蹤》叫好叫座 今年落實翻拍《意外》 姜棟元重演古天樂殺手角色

鄭雨盛（左）及韓孝珠（右）合演韓片《天眼跟蹤》，正是改編自港產片《跟蹤》。

【明報專訊】全球影視製作公司都鬧劇本荒，韓國亦不例外，過去便曾把港產片如《跟蹤》翻拍成韓版《天眼跟蹤》，不單票房報捷，更帶挈女主角韓孝珠贏得青龍獎影后。韓媒昨日報道，再有韓國電影公司購入杜琪峯監製，鄭保瑞執導，古天樂和任賢齊主演港產片《意外》版權，消息指《屍殺半島》男星姜棟元將任韓版男主角，扮演古天樂的殺手角色，且看新片能否延續佳績。

文：蘇珮欣

韓流近年席捲全球，奉俊昊執導《上流寄生族》去年揚威奧斯卡，影視文化輸出有功，仍不忘兼收並蓄。韓媒昨日報道，當地電影公司將會翻拍2009年上映港產片《意外》，據報《屍殺半島》男星姜棟元落實演出，目前正在協調相關細節。

劇情依舊只改細節

《意外》講述古天樂扮演職業殺手「大腦」，擅於暗殺並把目標偽裝成死於非命，在某次執行任務期間，自己遇上交通意外，雖然大難不死，卻懷疑事有蹺蹊，為了揭發幕後主謀，開始疑神疑鬼，難分現實真假。韓媒指新版劇情大都依照原著，只會修改細節，迎合韓國觀眾口味。

據悉姜棟元在新版扮演古天樂角色，其他演員仍在甄選。新片由《救韓大時代》的製作公司負責策劃，韓片《犯罪天后》李耀燮執導，最快在今年內開鏡。姜棟元所屬經理人公司承認已收到劇本，目前仍正商討合作細節，詳情容後公布。

杜琪峯作品受歡迎

事實上，韓國電影公司近年翻拍不少華語片，杜琪峯執導《毒戰》，2018年便曾改編拍成韓版《毒戰寒流》，由趙震雄、柳俊烈及已故金柱赫合演，後者更憑此片奪得韓國大鐘、青龍及百想電影獎最佳男配角；鄭雨盛與韓孝珠於2013年合演《天眼跟蹤》，則是改編自游乃海自編自導《跟蹤》，講述警隊情報科佈下天羅地網，偵查罪犯的故事。

最近《軍艦島》韓國影帝黃政民主演新片《人質》，亦是改編自劉德華主演《解救吾先生》，講述一名男演員被綁架的故事。《人質》於本月18日在韓國上映，截至前日為止，累計入場人次高達80.7萬，並登上單日票房冠軍，有望在本周內突破百萬入場人次大關。