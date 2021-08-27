【開箱】《護女煞星》名不副實 水行俠化身「地上最強老爸」

【明報專訊】明年將慶祝七十大壽的《救參96小時》系列男星里安納遜（Liam Neeson），早前以年老力衰為由，宣布不再接拍動作片，荷李活「最強老爸」之名，該由哪位男星接任？看罷《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）主演Netflix動作片《護女煞星》（Sweet Girl），觀眾應該心中有數。

中英名片名落差大

《護女煞星》是Netflix劇集《邊境爭霸》監製拜恩文杜沙（Brian Andrew Mendoza）首次執導長片，並再度跟積遜莫瑪合作。電影原名《Sweet Girl》，明顯可見主角該是飾演積遜女兒的《變形金剛：終極戰士》伊莎貝拉蒙娜（Isabela Moner），翻譯成中文片名《護女煞星》後，焦點落在名氣較大的男角身上，此舉本來無可厚非，但有誤導觀眾之嫌，難道不怕違反商品說明條例？

故事講述積遜莫瑪飾演一名疼惜妻女的「暖男」庫柏，一家三口生活幸福美滿，直至妻子患癌，命運從此改寫，庫柏不惜傾家蕩產，誓要醫好愛妻，然而拜歐普萊姆藥廠高層基利卻在抗癌特效藥推出市場前，突以卑鄙手段把藥物下架，企圖謀取更大利潤，令到庫柏妻子含恨而終。

錯手殺人被迫逃亡

愛妻病逝半年，庫柏跟女兒瑞秋（伊莎貝拉蒙娜飾）相依為命，他只能靠着狂打沙包來發泄喪妻之痛。某日記者班奈特致電庫柏，聲稱擁有「可以令藥廠負責人入獄」的重要證據，要求跟他面談，庫柏趕到車站赴約，卻不知女兒從後跟蹤。班奈特表示藥廠賄賂州政府甚至聯邦政府人員，藉此獲得包庇，二人討論期間，殺手無聲掩至，以刀刺向班奈特後離去，庫柏出手阻止，卻因女兒出現而分神，最後父女一同受傷，殺手則逃去無蹤。

兩年後，美國政府突然宣布跟拜歐普萊姆藥廠合作，為民眾提供抗癌新藥。另一方面，庫柏仍在調查基利和殺手的關係，當他得悉基利將會出席一個慈善拍賣會，決定親自到場質問對方，結果錯手殺死基利和他的保鑣，父女被迫逃亡到多倫多，然而FBI和殺手同時追捕，庫柏並不知道瑞秋偷偷致電女警米克，希望為父申冤。

全片就在你追我逐中，度過大半篇幅，直到結局前30分鐘，劇情突然出現翻天覆地轉變，導演一直跟觀眾玩的小把戲終於揭盅，為免影響觀影體驗，詳情在此不贅，至於「扭橋」是否合理，可謂見仁見智，但總算為平淡劇情提供一點驚喜，則是不爭事實。

結局翻轉草草收場

姑且不提《護女煞星》扭橋是否合理，值得談論的是類似「翻盤」手法，印象中近年只有禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）執導《鬼眼》令人拍案叫絕，後來者幾乎無出其右，就是沙也馬倫本人亦被嘲技窮，便知一不留神，恐怕落得千夫所指下場。

電影結局終於揭開幕後黑手身分，瑞秋隻身闖入敵陣，先誘使奸角吐出真相，讓FBI收拾殘局，再來單挑殺手，然後全身而退，可算草草收場。

截至昨日為止，《護女煞星》仍然穩守Netflix全球多個國家及地區（包括美國和香港）單日最高收視榜首，按照此影視串流平台慣例，此片有望添食，如果推斷屬實，便得看看導演如何再扭橋了。