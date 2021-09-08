幾年前放棄加拿大籍 中葡混血兒肥媽：一定做勇敢中國人

【明報專訊】最近內地網上瘋傳「限籍令」，一份擁有外國籍的「封殺名單」流傳，王力宏、劉亦菲及潘瑋柏是美國籍，謝霆鋒、趙又廷是加拿大籍，李連杰新加坡籍，張鐵林英國籍，7人榜上有名。內地導演周國剛更公開叫李連杰：「趕緊跑吧！」繼謝霆鋒率先表態：「我本來就是一個中國人。」肥媽（Maria Cordero）昨日接受《明報》訪問，透露幾年前已放棄了加拿大籍，她說：「我一半是葡國人，一半是中國人，若國家有政策要放棄其中一個，我一定會做個勇敢的中國人！」

娛樂組

日前肥媽接受「自由亞洲電台」訪問，被問及內地「限籍令」的傳聞，她稱消息未證實，但她認同要返內地工作，取消外國國籍是正確的，她說：「除非你說真的不喜歡掙這個錢、不喜歡在這裏住；你在這裏住，當然是持中國籍。中國籍有保障、有勞保、有福利，住哪個國家就取那個國家的福利。」

早決定退休到中山居住

昨日《明報》聯絡肥媽，求證她是否放棄葡籍？她回覆說：「我也曾入籍加拿大，但幾年前放棄了。因為我一半是葡國人，一半是中國人，若國家有政策要放棄其中一個國籍，我一定會做個勇敢的中國人。」記者問肥媽這決定是否因要返內地工作關係？她說：「我早已決定退休返中山住，因為我舅父、表妹、表哥，所有親戚都在廣州和佛山。」

王力宏稱「封殺名單」假新聞

網上流傳持外國籍的7人「封殺名單」中，王力宏就傳聞透過所屬的「宏聲音樂」回應：「這個假新聞已經造謠18個多月了。」目前他已返台，並專注在自己創立的教唱App。

早前謝霆鋒接受央視旗下節目《中國電影報道》的單元《藍羽會客室》訪問，主動提到外界對他的國籍的質疑，有網民留言：「你不是加拿大人嗎？」他說：「其實因為我是在香港出生，所以我本來就是一個中國人。」他又自爆正申請退出加拿大國籍。節目播出後引起熱議，有內地網民為霆鋒的決定感動，但也有揣測跟「限籍令」下，為繼續在內地發展有關。

港星佔據央視中秋晚會

內地娛樂圈風氣要整頓，廣電總局早前公布多項新規例，其中一項是要嚴格把握演員與嘉賓選用，新例令一眾流量偶像曝光率可能受影響。近日網上傳出一份央視中秋晚會的藝人嘉賓名單，包括謝霆鋒、容祖兒、Twins、陳偉霆、關智斌及任達華，還有內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》的張智霖、謝天華、陳小春及梁漢文等；香港藝人佔大多數，反觀內地流量藝人包括易烊千璽、王俊凱和王一博皆不在演出名單上。