【開箱】《摩登情愛2》 疫情版《情留半天》的緣分遊戲

【明報專訊】《摩登情愛》（Modern Love）2019年10月在亞馬遜Prime Video首播，全劇8集每集半小時的愛情故事，改編自《紐約時報》專欄，雖然被指似影視串流平台Netflix已播了3季的《隨意芝加哥》（Easy），但仍受好評，並開拍第2季，剛於上月13日上架。

《紐時》專欄變兩季都市愛情劇

Modern Love本是《紐約時報》專欄，以徵稿形式刊登，主題圍繞不同形式的愛，一經採用，作者可獲400美元（約3120港元）稿費。首季《摩登情愛》，亞馬遜頻道正是選取當中的故事改編拍成單元劇，每集半小時，並由《一切從音樂再開始》尊卡尼（John Carney）編導及監製。幕前亦星光熠熠，《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《一百萬零一夜》狄夫柏圖（Dev Patel）、《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）、《教父3》安迪加西亞（Andy Garcia）等參演。第2季亦一樣8集，續由尊卡尼監製及執導了第1、第3及第8集，只是演員換了《沉睡者》美妮哉花（Minnie Driver）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》露絲伯恩頓（Lucy Boynton）、《真愛如血》安娜柏堅（Anna Paquin）、《權力遊戲》傑哈靈頓（Kit Harington）《創戰紀》加烈希隆（Garrett Hedlund）等。

看了當中的3集，故事各有不同；第1集講述美妮哉花扮演的醫生Stephanie喪偶後再婚，由於經濟問題，現任丈夫希望她可以賣掉經常故障的古董跑車。她思前想後終於決定出售，迅速有買家查問，於是賣前駕駛這老爺車最後一次兜風。結果回憶如泉湧，這車原是亡夫微時買下，帶給Stephanie與現已入讀大學的女兒很多美好時光，當見到買家後她決定打消交易念頭，並向丈夫坦承座駕是其過去的一部分，丈夫表示理解及尊重。

第2集講述Jordan與Zoe一見鍾情，問題是後者患有怪病，只能在夜間活動，Jordan卻是小學老師，必須早起。初期熱戀，Jordan遷就，總是夜間陪伴女友四處溜達、拍拖；可是某次中午Jordan母親來到紐約，想約Zoe共進午餐，她卻因睡過頭而遲到，兩人因此爭執，Jordan自言經常要捱眼睏陪她，Zoe卻連一個白天的午餐時間也不能給他母親。Zoe十分失望，認為Jordan根本不相信她真的有這罕見疾病，兩人因此分手。可經過一段時間跟其他人約會之後，Jordan還是回到Zoe身邊，即使生活習慣不同，兩人卻是精神上獨一無二的伴侶。據報原作者正是Zoe的角色，並於2017年結婚，而「Jordan」更是凌晨兩點，在她的「白天」於沙灘求婚。

第3集由傑哈靈頓與露絲伯恩頓合演，不曉得靈感是否來自李察連利加（Richard Linklater）執導、伊頓漢基（Ethan Hawke）與茱麗蝶兒（Julie Delpy）主演的經典愛情片《情留半天》（Before Sunrise）。故事講述傑哈靈頓扮演的Michael與露絲伯恩頓飾演的Paula在火車上邂逅，言談投契，到目的地後各自回家，沒有交換電話，卻約定若干天後在火車站再見。怎料受疫情影響，突然封城，Michael卻對Paula念念不忘，不欲爽約，於是踩單車準備「闖關」，遇到警察路障。Michael向女警直言要見心儀女孩，期望得到通融，怎料對方冷言相待，還嘲諷他。其實人人一部智能電話的今天，怎讓人信服既然有情，沒交換手機號碼或社交網帳號就匆匆告別？故事最後沒交代兩人有否見面，只是Michael想起兩人聊天時的一些線索，驅車到Paula可能的住處街頭等待對方出現，疫下緣分遊戲應該有個怎樣結局？編劇大可再延伸發揮。

原作者與男子社交網相認

記得《情留半天》結局是男女主角Jesse（伊頓漢基飾）和Celine（茱麗蝶兒飾）相約半年後在同一地點再聚；此片原班人馬再拍了續集《日落巴黎》（Before Sunset）和《情約半生》（Before Midnight）。《日》片講述兩人距離《情留半天》故事9年後在巴黎重遇，Jesse已成為知名作家，而且離婚不久。跟前作一樣，兩人一天之間在巴黎漫步談情與爭論，喋喋不休，最後Jesse到Celine寓所，聽着對方自彈自唱，到底是留下來或選擇趕上飛機離開，成為懸念。《情約半生》是《日落巴黎》再9年後的故事，編導告訴觀眾兩人成為一對，而且誕下女兒；已屆中年的他們應朋友之邀到希臘，其間卻是連番考驗與爭吵，能否走下去、見白頭，大概是觀眾最想知道的答案，難怪有指第4集開拍可期。

至於《摩登情愛2》第3集有關陌生人火車上邂逅的故事，卻是按照《紐約時報》只有數百字的真實小故事改編，作者Cecilia去年2月從巴黎到巴塞隆拿的6小時火車程，邂逅一名男子，兩人攀談起來，沒料話甚投機，分別時卻沒交換手機號碼，只約定數星期後在巴黎再聚。怎料疫情爆發封城，跟劇集不同的是，後來男方從Cecilia的姓氏在Twitter找到她並相認，然後交換電話號碼，聊了一段時間，卻至今沒有見面。