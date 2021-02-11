楊樂文 江𤒹生靠互信 帶領MIRROR繼續衝

【明報專訊】MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong，AK）首次合作推出歌曲《虎道門》，配合型爆MV，為歌迷帶來視聽享受。兩人工作上默契十足，私下也互相欣賞；Lokman讚AK具感染力，AK則欣賞對方沉穩冷靜。MIRROR爆紅，壓力和是非伴隨而來，身為隊中領軍人物，Lokman表示隊友間的「互信」、「分擔」和「鼓勵」，足以令他們衝破一切。AK也為自己是MIRROR一分子感到驕傲。

AK表示去年出完solo歌，已很想做一首含rap元素的跳舞歌，當時經理人花姐（黃慧君）叫他把solo歌先唱好，計劃只能埋藏心裏，至今年終於成事，「我想找一個rap很叻又有型的人，第一個想到就是Lokman」。今次是MIRROR以外二人首次合作，Lokman覺得溝通更方便、直接，台前幕後非常投入，誕生120分的作品。

希望12人一起演戲

《虎道門》及MV推出後獲外界好評，AK直言初時擔心過市場會否不接受，始終跳舞歌在香港不是主流曲風，但他真的很想去做，「花姐和老闆都質疑過，問會否大膽了一點、浪費了這發子彈？但最後都被我們『命中』，很開心得到大家喜愛」。除唱跳外，rap的詞亦出自二人手筆，AK更封Lokman是MVP，為這份詞花盡心思。

Lokman在MV赤裸上身的畫面令不少女粉絲尖叫，他笑言事前沒刻意操肌，全靠演唱會的「餘韻」，「我還為自己想了藉口，暴走族老大通常不會操肌肉，這樣才有味道」。只露出一對麒麟臂的AK，解釋並非「孤寒」，純粹為配合MV角色，若有需要，要他脫衣也無所謂，笑指胸肌和腹肌這些「基本配置」還在。二人希望下次可一起演戲，挑戰一些互相爭鬥的角色，最好是12位隊友一起參與，相信會很有火花。

互相分擔 壓力減少

Lokman和AK參加《全民造星》而熟悉，之後一齊入MIRROR，並擔任正副隊長，幾年間看着對方成長。AK稱看到Lokman由很大壓力、不開心，甚至迷失，到現在找回自我，「技能上，我很欣賞Lokman的音樂感和節奏感；性格上，我喜歡他那種沉穩，有時是冷靜得可怕，有他在大家都不需要擔心」。Lokman則表示看着AK一步一步成長，處事態度成熟很多，以前會很敏感，現在懂得從不同角度去想，「AK的優點是感染力和爆發力，每次在台上都忘我演出；他私下非常有愛心，對身邊所有人都充滿關懷」。

隨着MIRROR爆紅，壓力和是非也幾何式倍增，隊長的Lokman表示現時壓力反而沒那麼重，因有隊友幫手，大家願意一起分擔，「初出道時，大家會擔心出錯，現在隊友間已建立互信，大家都放膽衝；衝錯了不怕，大家幫你救；跌倒也不要緊，身邊一定有人扶起你！」

面對是非 挖苦式鼓勵

當隊友受負面新聞困擾或不開心時，他們會直接問，一番慰問後，便會挖苦式鼓勵，「好似Edan（呂爵安）早前要趕劇，接着又跟我們工作很攰，我們便跟他講笑『人紅就是這樣，你想不想呀？』他即刻說不攰了」。他們在心態上又是如何調節，避免跌入負面情緒漩渦？AK表示若看到一些攻擊留言，不會選擇「獨吞」，會攞出來跟隊友分享，用開玩笑形式化解。Lokman則會給自己一個時間不開心，整理好後便不再想。

見字飲水 盼粉絲放心

今年可稱得上「MIRROR年」，由於吸金力強，自然成為廣告界和品牌寵兒，大小角落都見到各成員身影。但工作不斷的同時，姜濤早前活動上暈倒，再次令粉絲擔心MIRROR的休息時間，不想再有成員出事。Lokman直言會攰，慶幸未試過忙到體力透支，但忙對他們來說是好事，有時身邊人一句打氣說話會幫到他們充電，「我們已習慣這個模式，懂得偷時間休息，粉絲可放心，我們會『見字飲水』」。AK稱現時學懂從工作中找樂趣，每日能做自己喜歡和享受的事，是很開心的。

對於MIRROR今年的成績，AK坦言很開心和感恩，但MIRROR仍未完善，要再努力和進步，「多謝大家的愛和包容，給予我們足夠空間和時間去成長。特別入營和演唱會後，大家對MIRROR的觀感有所改變，對我們來說是一支強心針，我很驕傲成為MIRROR一分子，亦有幸成為這個時代的其中一個齒輪，幫助樂壇再前進，那份喜悅難以言語去形容。希望MIRROR將來能成為後輩一個仰望的目標」。Lokman亦說MIRROR有現時的成績、關注度和位置，其實已經贏了。

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

Hair：Man Chan @Chic Privat i Salon

服裝：Harvey Nichols、Giuseppe Zanotti

場地：Jas Party

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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