【開箱】積基倫荷《接線追緝》 眼見未為真 更遑論耳聞

《接線追緝》可算是積基倫荷的獨腳戲，一人由頭演到尾，讓他過足戲癮。

【明報專訊】繼《七俠蕩寇誌》後，美國導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）跟編劇Nic Pizzolatto再度合作《接線追緝》（The Guilty），電影改編自丹麥新銳導演Gustav Möller首次執導長片《來電追緝》，當時製作費只有50萬美元（約390萬港元），結果賺得10倍票房回報之餘，兼奪辛丹斯電影節觀眾選擇大獎，更曾代表丹麥角逐奧斯卡最佳外語片，如此本小利大，難怪獲得荷李活青睞。

積基倫荷獨腳戲

《接線追緝》上月11日在多倫多影展舉行首映禮，同月24日於英美戲院作有限度放映，本月1日正式在影視串流平台Netflix上架。故事講述洛杉磯警察喬（積基倫荷飾）因故被調職到911報案中心，某日凌晨收到一個古怪的求助電話，兩孩之母艾蜜莉（萊莉基奧飾）疑遭前夫亨利（彼得沙士格飾）綁架，喬必須爭取時間救人，然而事態發展不似預期，結局更是出人意表，最後揭露他被調職的原因，才令人黯然神傷。

丹麥燒腦片《來電追緝》2018年曾在澳門國際電影節放映，本地影迷未必有緣一看，無法跟《接線追緝》比較，但若喜歡湯哈迪（Tom Hardy）主演《接聽風雲》、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的《活埋》，或者Netflix今年上架《囊中人》一類獨腳戲，主角同樣擠在狹小空間內，卻拚命跟外面世界接軌，毋須飛車爆破，單憑主角對話，已能營造緊張氣氛，本片應該是你的那杯茶。

救人亦為己贖罪

《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）扮演警員喬，觀眾對他背景毫無認識，隨着他跟前妻通話，流露對女兒的思念，然後《洛杉磯時報》記者不斷來電，要求跟喬做訪問，主角神秘面紗逐漸揭開：數月前他在執勤期間犯上嚴重錯誤，妻女亦離他而去，面對分居和官司等壓力夾擊，情緒陷於崩潰邊緣。

就在此時，單親媽媽艾蜜莉致電911卻欲言又止，能幹的喬心知事有蹊蹺，引導她把案情逐一披露，身為釋囚的前夫亨利強行把她從家中帶走，又暗示對方手上有武器，喬一邊要求區內巡警協助搜索，一邊動用警隊人脈，到艾蜜莉寓所保護兩名受驚小童。事情發展至今，觀眾不難估計，喬把自身創傷，投射到艾蜜莉的不幸遭遇，才會如此肉緊。

新片以《聖經》揭開序幕：「真理必使你們自由。」喬只透過艾蜜莉一面之詞，憑空猜想案情發展，結果事態超出估計，更演變成一場災難。喬為阻止悲劇發生，終向艾蜜莉吐出真相，原來他在巡邏期間，誤殺19歲男孩，為了逃避法律責任，於是跟拍檔作假口供，卻在出庭應訊前夕，發生這宗倫常慘案。他以自身經歷，勸阻艾蜜莉自殺，帶出贖罪之意。正如報案中心女警所說：「受傷的人拯救受傷的人。」

恍如陪主角玩過山車

積基倫荷在《接線追緝》由頭演到尾，角色情緒大起大落，他把渴望妻女原諒的鬱結、指摘同袍拯救不力的暴躁、擔心艾蜜莉自尋短見的慌亂，到最後把真相和盤托出的釋懷，演繹得淋漓盡致，觀眾隨着他的心情起伏，時而鬆懈時而繃緊，彷彿玩了一轉過山車，緊張刺激兼而有之。

其他角色如報案人艾蜜莉、她的前夫亨利、喬的同袍米勒等，全片從未露面，僅透過電話跟喬交談，但對劇情發展起着重大作用，因此導演安東尼奎克絕不輕視，請來曾在《邊緣特訓》和《七俠蕩寇誌》合作過的伊頓漢基（Ethan Hawke）與彼得沙士格（Peter Sarsgaard） ，分別聲演警察米勒和前夫亨利，至於艾蜜莉則由「貓王」孫女萊莉基奧（Riley Keough）發聲，為電影增添不少可「聽」性。