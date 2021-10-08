【開箱】《深海尋寶少女》 離奇失蹤牽引懸案

澳洲劇《深海尋寶少女》講述4名熱愛潛水的少女，其中Lauren（左二）在暴風雨來臨前突然失蹤，其餘3女鍥而不捨追查她的下落。

【明報專訊】影視串流平台Netflix的青少年劇集多不勝數，有像《怪奇物語》般探索詭異事件，也有像《性愛自修室》的談情說性，甚至如西班牙語劇《名校風暴》般牽涉到階級關係的複雜感情瓜葛，至於上月3日上架的澳洲劇《深海尋寶少女》（Dive Club）雖然觸及神秘失蹤事件，但整體而言少女主角單純得多。

潛水少女神秘失蹤

《深海尋寶少女》全劇12集，每集半小時。講述4名少女Maddie、Anna、Stevie及Lauren青梅竹馬，而且志趣相投，組成潛水俱樂部，平時會乘船出海並潛水，既檢海洋垃圾，又可尋寶。可是某個下午，暴風雨來襲，她們急急回航，當所有人都趕着騎單車回家，Lauren才突然醒覺手機留在船上，於是折返尋找。Maddie不放心她，一度在岸邊等候，卻傳來一陣尖叫聲。

3日後，暴風雨過去，依然沒有Lauren的蹤影；她們取名Indy的帆船也不見了。3女唯有繼續貼尋人海報。此時結構工程師Jack和女兒Izzie抵達鎮上，幫忙復修災區。Anna承鎮長母親Renee之命，照顧Izzie，因此獲悉有船在海上翻側，遂一起出海尋找，但除了醫療盒外，什麽收穫也沒有。此時Stevie的前男友Hayden回到鎮上，後者因偷竊及刑毁被判監3個月，再見Stevie後兩人有意復合。

另一方面，Izzie對鎮上經常幫手處理船務的Henry很有好感；後者本是Lauren男友，她失蹤前沒多久才分手。這時候Indy號被尋回，但依然不見Lauren蹤影，也沒發現她的屍體，生死未卜。Maddie等後來看到Lauren自拍的片段，稱找到俄羅斯末代公主的珠寶，但很害怕，又謂不能相信任何人，包括她任職警長的父親。3女和Izzie決定繼續調查Lauren下落。

編撰傳說成謎底關鍵

為免打擾追劇雅興，暫不劇透。對比很多以青少年為主角的劇集，《深海尋寶少女》算十分正派，看不到吸毒酗酒的迷幻派對，幾個少女也沒有勾心鬥角，搞出三四角關係。反而很熱血，不但鍾愛潛水，也富於冒險精神，並留下懸疑主線貫穿全劇。到底Lauren是被殺害，還是遭綁架，為何會失蹤？幾乎每集編劇都會留給觀衆一條尾巴，不斷的追下去。據說劇中小鎮是虛構，卻在澳洲昆士蘭德格拉斯港取景，風光如畫，很多時像在看國家地理頻道的節目。最重要編劇創造了一個似是而非的傳說，稱俄羅斯末代王朝最年幼的公主乘船離開國土，卻觸礁翻沉，登上救生艇後，來到劇中所說的小鎮。這故事更成為Lauren失蹤的謎底，難怪有視評認為此劇很有迪士尼色彩。