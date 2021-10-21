【開箱】《假面之夜》 木村拓哉長澤正美再合作緝兇

【明報專訊】改編自東野圭吾推理小說的日本片《假面酒店》，2019年在日本上映，大收46.4億日圓（約3.2億港元），去年宣布導演鈴木雅之、男女主角木村拓哉及長澤正美等原班人馬拍續集《假面之夜》，上月在日本開畫，截至本月17日，當地累收31億日圓（約2.11億港元），超過230萬人次觀看。香港緊貼日本於今日上映。

匿名信指真兇在除夕舞會出現

《假面酒店》講述酒店發生連環殺人案，刑警化身職員在酒店暗中調查。《假面之夜》改編自東野圭吾該小說系列的其中一章，講述少女被電死，警方追查期間，收到匿名來信指真兇會在東京柯迪酒店大除夕舉行的「假面之夜」化裝舞會出現。曾在該酒店當臥底職員的刑警新田浩介（木村拓哉飾），為了找出真兇，再次披上酒店制服，伙拍酒店服務員山岸尚美（長澤正美飾）一起緝兇。

今次電影版與原著相比，最大改動是將小說中歷時數天的故事濃縮在一天之內發生。據悉東野圭吾最初也曾有這構思，所以樂見電影版有此改動。雖然原著作者首肯大幅修改內容，執行上卻不容易，若隨便剪輯，推理部分可能會變得不連貫。《假面之夜》將推理部分集中在數名參加化裝舞會的賓客身上，包括曾野昌明（勝村政信飾）與妻子曾野萬智子（木村佳乃飾）、狩野妙子（凰稀要飾）、仲根綠（麻生久美子飾）、浦邊幹夫（博多華丸飾）及日下部篤哉（澤村一樹飾）。

再次假扮酒店員工查案

酒店常客曾野昌明帶同妻兒到酒店歡度大除夕，同時男方的情婦狩野妙子也入住酒店。行徑古怪的仲根綠以丈夫之名登記入住，但全程只有她一人。浦邊幹夫獨自入住酒店，因高爾夫球袋不離身而惹嫌疑，還有要求多多的住客日下部篤哉，也是嫌疑人之一。新田浩介與山岸尚美一邊招呼住客，一邊暗中調查誰是真兇。戲中有嫌疑的人數不多，但也要到最後一刻真兇才揭盅。

以對白交代劇情略嫌沉悶

除了推理部分外，今集主旨與前作《假面酒店》不同。上集主軸是新田浩介由刑警變成酒店員工後，深受山岸尚美的影響。上集兩人一個是刑警一個是酒店職員，立場不同，因而經常衝突，但慢慢新田從招待客人的過程中也學習了人生道理。今集新田的酒店工作經驗增多，輪到山岸被新田「不惜一切保護酒店裏的人」理念所影響。山岸為了保護住客安全，亦不惜違背酒店員工守則。其實原著有關山岸尚美一角的情節不多，要由導演鈴木雅之與編劇岡田道尚另行「創作」。

《假面之夜》的主題是「面具」，派對賓客戴着面具之外，住客入住時也戴上各式各樣的「面具」，隱藏了很多秘密，例如酒店常客曾野昌明經常帶情婦狩野妙子到酒店幽會。仲根綠聲稱要與丈夫慶祝紀念日，丈夫卻從未出現。日下部篤哉不喜歡被人拒絕，因而纏繞着待客至上的山岸幫他識女仔。酒店員工應否替住客守秘密？還是讓警方拆穿他們的「假面具」，從而找出真兇？

今集少了木村拓哉在招待客人時的搞笑失誤，因而趣味大減；中後段拆解住客背後的故事，經常出現幾名演員純粹念對白交代劇情的場面，顯得有點沉悶；尾聲真兇的剖白也略嫌太冗長。幸好木村與長澤正美默契十足，加上有小日向文世、渡部篤郎等實力派演員客串，總算挽回了分數。

上映日期：10月21日