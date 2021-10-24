自認倔強性格傷害身邊人 方皓玟與日籍老公結束4年婚姻

【明報專訊】41歲方皓玟與日籍丈夫安田慎吾昨日在社交平台宣布離婚，結束4年婚姻，兩人育有一子安田龍加（Luca）現年3歲。方皓玟跟安田慎吾的離婚宣言也有提及兒子，她說跟安田慎吾的愛會在Luca的生命裏延續；安田慎吾發文表示可惜關係轉變要離婚，但仍會合力給兒子更多愛，要努力成為有型的爸爸。今年8月方皓玟舉行演唱會，接受《明報》訪問時被問及有報道疫下夫妻離婚率增高，當時她回答跟安田慎吾沒增多拗撬，老公早半年前返日本工作，他們會視像通話，感覺似Long D（遠距離戀愛）。可惜最後未能維繫夫妻感情，離婚收場。

方皓玟（小明）昨日在社交平台上載圓形圖案照片，宣布跟安田慎吾（Shingo）離婚，她提到「相愛並不代表可以相知相處」，亦說倔強性格對身邊人造成傷害。

「能相遇相愛不代表可相知相處」

她寫道：「我和Shingo分開了。本來是一件很個人的事，但我明白作為一個公眾人物，必須親自告訴大家，為免愛護我的人替我擔心，更不希望我的親人受到不必要的麻煩和傷害。能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。關於離婚這件事，希望能夠以這段文字劃上一個圓滿的句號。」網民紛紛留言支持：「小明，加油！」

Shingo：繼續合力給兒子更多愛

Shingo也在個人社交平台上載單獨一隻猴子的照片，並公布離婚消息，說關係轉變，離婚是可惜的事，但他們會繼續合力給兒子Luca更多的愛。他亦會支持方皓玟，並且努力成為兒子的有型爸爸。

方皓玟曾稱突然結婚似「撞邪」

方皓玟與Shingo於2017年結婚，後者是模特兒、演員，兩人愛得低調，直至在港登記結婚被傳媒發現，才公開喜訊。方皓玟翌年在日本誕下兒子Luca。方皓玟與老公港、日兩邊走，她接受訪問時曾表示，跟日籍老公好多生活習慣、文化價值觀也不同，婚後要互相適應。她又形容當時突然想結婚，自己也不知原因，好似「撞邪」般。

今年8月，方皓玟在紅館舉行首個個人演唱會，當時Shingo沒現身。方皓玟接受訪問時透露疫情下多留在家，兒子最開心，她亦慶幸陪兒子成長。問及有指疫情期間離婚率高？她說跟老公沒因此多拗撬，對方已離港半年返日工作。當時她也提到跟Shingo的相處，稱老公很傳統，着重家庭生活，但他們認識時，已知她喜歡工作，故沒要求她專心相夫教子。

娛樂組