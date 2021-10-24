開箱：《日本沉沒~希望的人》 小栗旬化身救國英雄

小栗旬（左）與松山研一（右）角色是原著中沒有的，為劇集原創，講述兩人亦敵亦友，勢成為往後劇情發展的最大看點。

【明報專訊】日本TBS電視台近年每季重頭劇都安排周日播放，今年的《天國與地獄》、《龍櫻2》及《Tokyo Mer流動急症室》均收視理想。本月10日首播的TBS周日檔新劇《日本沉沒~希望的人》，改編自同名小說，《銀魂》小栗旬、《死亡筆記》松山研一、《謝謝款待》杏、《半澤直樹》香川照之及《東京攻略》仲村亨等合演，並效法韓劇策略，香港透過myTV SUPER播出，其他地區則可在影視串流平台Netflix收看。

科學家與官場角力

《日本沉沒~希望的人》成績不俗，至今播出兩集均達15%收視，並打入日本及台灣Netflix十大點播榜。小松左京撰寫的小說《日本沉沒》1973年推出，曾榮獲日本推理作家協會獎及星雲獎，先後多次改編成電影、劇集、廣播劇及動畫。原著小說有兩條主線，分別是科學家田所雄介博士與助手小野寺，以及日本首相與富豪，講述災難起因及政府從漠視到倉卒應變，最後以日本列島全部沉入海中作結。故事引人入勝，諷刺政治鬥爭，以及日本人對「沉沒」可能的恐懼。

《日本沉沒~希望的人》講述環境省官員天海啓示（小栗旬飾）與經產省官員常盤紘一（松山研一飾）是「日本未來推進會議」主要成員，而且相識多年。首集以二人去潛水掀開序幕，小栗旬拯救了被膠袋困着的小海龜，展現對環保的決心。東京大學地球物理學教授世良徹（國村隼飾）應首相東山榮一（仲村亨飾）邀請，與「日本未來推進會議」一同發展開採無碳新能源計劃「COMS」。不過田所雄介博士（香川照之飾）反對「COMS」，認為會加速「關東沉沒」，他的意見導致「COMS」引來不少反對聲音。握有內閣實權的副首相里城弦（石橋蓮司飾）視首相為傀儡，一開始就不支持「COMS」，也不相信關東會沉沒之言。

天海既要拆解正副首相之間的角力，也忙於消除外界對「COMS」的疑慮。天海與田所博士交涉的過程中，發現關東沉沒之說並非空穴來風，加上他潛水期間，遇上從海牀湧上來的暖流，開始害怕自己一手推進的「COMS」計劃會引發大災難。天海為了證實地幔是否出現變動，從而可能導致關東沉沒，故意放消息給雜誌記者椎名實梨（杏飾），還假裝為了證明田所博士之言不實，爭取到與世良教授、田所博士等人一起潛入伊豆外海底，探究板塊慢滑現象是否存在。儘管探測結果否定了田所博士之說，但報告發表前一刻，伊豆外海無人居住的「日之島」，短短數小時內沉沒，正如田所博士之前預測，日之島沉沒後，下一步就是關東沉沒，而且最快可能在10個月內發生。

加入3個原創角色

從首兩集來看，此劇節奏明快，主軸放在日本官僚體制從僵化、崩解到重組的過程，有點像救災版《半澤直樹》。多場海底及「日之島」沉沒場面，亦具真實感，看得出是TBS的落本之作。除了將主線集中在官僚鬥爭外，還刪除了小野寺這前線角色，取而代之是3個原創新角色，包括小栗旬飾演的天海啟示、松山研一扮演的常盤紘一，以及杏飾演的雜誌記者椎名實梨。另外，仲村亨飾演的首相東山榮一，也改成年輕有為，卻受制於副首相，與原著差別很大。

演員方面，久未拍劇的小栗旬今次扮演出心出力的環境省官員，懂得利用政治手段來伸張正義，角色討好，卻略嫌他過多皺眉的苦惱表情。杏婚變後復出拍劇，以醒目女記者的強勢角色回歸，非常適合她。最精彩是改變造型的香川照之，化身個性古怪的天才科學家，比起《半澤直樹》的大和田曉，更有看頭。