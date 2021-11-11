《今際之國的有栖2》明年12月上架 是枝裕和執導Netflix大製作

【明報專訊】影視串流平台Netflix近日在東京舉行發布會，繼前日推介動漫後，昨日介紹即將推出的日本原創劇集及電影。去年底大受歡迎的《今際之國的有栖》，宣布第2季明年12月上架，曾經憑《小偷家族》在康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎的導演是枝裕和，會為Netflix執導新片及劇集，並聲稱是大製作。

日本Netflix近年銳意開拓原創電影及劇集，昨日在東京的發布會宣布與《小偷家族》導演是枝裕和合作，他將執導電影及劇集，但未有透露主題及演員陣容。是枝裕和自言拍劇出身，所以一直想再次執導電視劇。他表示去年疫情出現，讓戲劇製作出現了新契機，促成與Netflix合作。他透露會擔任新劇的監製，執導其中幾集，並與多名年輕導演合作。

是枝裕和表示新劇已開拍，日前他到片場探班，發現規模龐大，感嘆若不放眼國際，很難做到此規模。至於執導的新片，他形容是至今為止從沒有過的大製作。是枝裕和相信未來的電影，不僅會在戲院放映，也同時在串流平台播放，甚至有望奪得奧斯卡獎項。

新田真劍佑演《海賊王》

Netflix去年推出的原創日劇《今際之國的有栖》，甫上架即登上全球40個國家及地區點擊榜十大，首月全球點擊率1800萬次，成為Netflix的日劇代表作。昨日宣布第2季預計明年12月上架，男女主角山崎賢人與土屋太鳳表示，正努力拍攝新劇，二人身在片場，透過錄影片段表示想快些跟觀眾見面。

Netflix宣布真人版劇集《幽遊白書》2023年12月首播，並落實《Night Doctor》北村匠海、《帝一之國》志尊淳、《進擊的巨人》本鄉奏多、《初戀那一天所讀的故事》橫濱流星及《秘密內幕～女警的反擊》永野芽郁等合演。另一齣漫改真人版劇集《海賊王》，亦公布了演出陣容。「路飛」一角由《誰殺了莎拉》伊納基高代（Inaki Godoy）飾演，《浪客劍心最終章The Final》新田真劍佑則扮演「卓洛」。《恐懼大街》系列愛美莉路德（Emily Rudd）飾演「娜美」。至於《浪客劍心》佐藤健與《四重奏》滿島光合演的劇集《初戀》將於明年上架；該劇靈感來自日本樂壇天后宇多田光的代表作《First Love》及《初戀》，講述橫跨30年的愛情故事。

大泉洋自稱似《魷魚遊戲》李政宰

另一方面，昨日亦推介6部即將上架的新作，並邀請一眾主角登場，包括已首播的新片《我們都無法成為大人》森山未來與伊藤沙莉。下月9日上架的劇集《淺草小子》大泉洋與柳樂優彌；明年1月13日首播《新聞記者》米倉涼子和綾野剛；中島健人主演的愛情片《我的櫻花戀人》，則會於明年3月24日播出。早前先後宣布離婚的篠原涼子與長谷川京子，合演探討婚外情的劇集《金魚妻》，以及齋藤工和上野樹里合演講述男性懷孕故事的《檜山健太郎的懷孕》，也會於明年推出。

大泉洋昨日在活動上，透露最近有很多人說他長得像《魷魚遊戲》男主角李政宰，他搞笑稱：「《魷魚遊戲》是我很重要的作品，《淺草小子》也是我的代表作，希望新劇也能全球大熱。」在《新聞記者》扮演女記者的米倉涼子表示，起初以為角色很強悍，跟其代表作《女醫神Doctor X》的角色相似，怎料導演要求她細聲說話，與她所想的完全相反。

文：蘇珮欣