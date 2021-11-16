三度合作擦出愛火 菅田將暉小松菜奈結婚

菅田將暉（左）與小松菜奈（右）在《情系一線》最後結婚，大團圓結局，如今這場面亦在現實中重現。（劇照）

【明報專訊】《情系一線》男女主角菅田將暉與小松菜奈，先後三度合作拍戲，去年爆出戀情，據悉今年已發展至同居關係。昨日二人透過社交媒體公布結婚，稱雖然還不夠成熟，但從相遇開始，就一直是戰友，是彼此心靈的支柱，今後將成為家人。婚訊獲不少圈中人送上祝福，菅田將暉好友《浪客劍心》佐藤健，祝賀一對新人之餘，不忘安慰粉絲「失去」偶像的心情。

文：蘇珮欣

28歲菅田將暉與25歲小松菜奈曾在電影《打到甩廢》、《溺水小刀》及《情系一線》合作，並多次合拍廣告。據報菅田將暉認識小松菜奈後，一直單戀對方，經常向身邊好友大讚女方可愛。可是小松菜奈對菅田將暉並無好感，直至2019年秋天，二人拍攝《情系一線》期間，菅田將暉終於奪得小松菜奈的芳心。

被指已同居

據報道，菅田將暉今年初搬到小松菜奈同一幢大廈居住，過着半同居生活，不久後小松菜奈把自己的單位退租，與男友共賦同居。菅田將暉被指早已視小松菜奈為結婚對象，多次傳出二人好事近。

菅田將暉與小松菜奈昨日聯名宣布婚訊。聲明中表示，他們雖然還不夠成熟，但感激能夠相遇，每天都過得很充實，「我們會建立一個幸福的家庭，努力創造一個溫暖的未來」。兩人又謂自從相遇開始，一直都是彼此的戰友、彼此的心靈依靠，今後會以家人的身分，一起思考人生及一同成長。今後無論遇上什麼事，都會一起認真面對，帶着愛前行，希望大家多多支持。

兩人公布婚訊後，火速成為熱話；RADWIMPS主音野田洋次郎、《銀魂》室剛及《天堂的天使》佐藤健等送上祝福，後者還透過通訊程式LINE，發信息安慰粉絲，希望粉絲不要因為「男神」要結婚而太傷心。

憑電影《啊，荒野》奪得日本奧斯卡影帝的菅田將暉，多年來有不少緋聞女友，包括《約定的灰姑娘》二階堂富美、《海女》能年玲奈及《TOKYO MER～流動急症室》菜菜緒等。小松菜奈則曾與韓國男團BigBang隊長G-Dragon傳緋聞。