【開箱】《殺手寓言》系列 向港產動作片致敬

平手友梨奈（左）與堤真一（右）在《殺手寓言：殺手不殺人》關係複雜，兩人演來亦稱職。

【明報專訊】早前上映紀錄片《龍虎武師》，向曾經為港產動作片作出貢獻的電影人致敬。自上世紀80年代起，本地動作片這面金漆招牌，在東南亞甚至荷李活都光芒四射，隨着電影人北上搵食、技術轉移，加上此消彼長等因素影響下，金漆早已剝落，招牌亦非獨門。說的是《永遠的0》日本影帝岡田准一主演《殺手寓言》系列，無論技擊、槍戰與爆破場面都予人熟口熟面之感，看罷除了帶來官能刺激，還有一點唏噓感慨。

傳奇殺手禁止殺人

改編自日本同名漫畫的電影《殺手寓言》及《殺手寓言：殺手不殺人》，先後在2019年及今年6月在日本開畫，並於本月中在影視串流平台Netflix一併上架，首集講述東京傳奇殺手「寓言」為避風頭，偕拍檔到大阪暫住一年，嘗試過普通人生活，然而麻煩總是接踵而至的故事。

岡田准一飾演殺手寓言，從小接受佐藤浩市扮演「Boss」訓練，成為一個「6秒內可以解決任何人」的殺手界傳奇人物。《殺手寓言》開場他以寡敵眾，在日式高級餐廳大開殺戒，血洗兩大黑幫，槍戰場面媲美《殺神John Wick》。為免寓言遭黑白兩道追殺，Boss下令他跟拍檔（木村文乃飾）移居大阪，改「佐藤明」和「佐藤洋子」兄妹身分暫避風頭。

由於Boss有命，歸隱期間保持低調，明明是殺手卻禁開殺戒的設定，跟另一漫改電影《浪客劍心》可謂大同小異。《殺手寓言》故事分成幾條支線，包括佐藤兄妹在大阪的日常生活、投靠關西黑幫的過程、黑幫頭目海老原（向井理飾）和砂川（安田顯飾）之間的內部鬥爭、海老原手下小島（柳樂優彌飾）出獄後胡作非為、福士蒼汰扮演殺手為上位而對付寓言等，過程相當熱鬧，最後合而為一，壓軸百人混戰，雖然驚喜欠奉，總算緊張刺激。

動作場面緊張刺激

戲中佐藤經常把「正常」一詞掛在嘴邊，原因是他懂性以來，就被訓練成職業殺手，對於正常生活可謂毫無概念，岡田准一演來充滿喜感，平日一臉「天然呆」，拍攝動作場面即露出凌厲眼神，兩副面孔皆可觀。事實上，在日本男團V6宣布拆伙以前，成員岡田准一早已把事業重心轉移到戲劇方面，2015年更憑《永遠的0》登上日本奧斯卡影帝寶座，演技毋庸置疑。

續集《殺手寓言：殺手不殺人》動作場面更加出色，開場憶述寓言奉命追殺賣淫集團成員，連殺數人節奏明快，最後在停車場救走平手友梨奈扮演離家出走少女佐羽，由殺人到救人一氣呵成，拍出港產動作片的高水準。另一場重頭戲是男主角遭大批殺手圍剿，在維修大廈外牆的巨型鋼架跳來跳去，最後鋼架鬆脫，他及時逃生一幕，看得觀眾捏一把汗。

堤真一演雙面人稱職

今集奸角是曾跟岡田准一合演日劇《SP特警》的堤真一，他飾演謀財害命卻滿口仁義道德的「雙面人」宇津帆，以經營保護兒童的非謀利組織負責人身分，藉以掩飾其罪行，演來入木三分，令人恨之入骨，證明演技成功。

佐藤為了體驗正常人生活，於是到宣傳單張設計公司打工，送貨期間遇上宇津，發現後者正是昔日賣淫集團首領，當時僥倖逃過一劫，不單沒有改邪歸正，更要為事件中死去的胞弟報仇，誓殺佐藤而後快；另一方面，佐藤發現當日獲救的佐羽，因其失誤導致雙腳殘廢，於是心中有愧，一邊助她復康，一邊想辦法帶她脫離宇津控制。