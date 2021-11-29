【開箱】《花果飄零》金馬獎最佳導演羅卓瑤 浮生愛在別鄉的秋月

【明報專訊】上月金馬獎公布提名，羅卓瑤的名字僅出現在最佳導演一欄，她是上世紀八九十年代拍過《Yes一族》、《潘金蓮之前世今生》、《誘僧》等港片的女導演，27日（周六）舉行的金馬獎頒獎禮，香港觀衆聚焦《時代革命》摘下最佳紀錄片，《濁水漂流》贏得最佳改編劇本，羅卓瑤憑新作《花果飄零》也爆冷摘下最佳導演殊榮。

世界有窮願無窮

現年64歲的羅卓瑤，澳門出生，香港長大，現定居澳洲；之前憑《愛在別鄉的季節》、《秋月》、《浮生》及《如夢》入圍金馬角逐最佳導演皆落空，反而第五度提名的《花果飄零》以低成本製作而奏凱；從工作人員名單，羅卓瑤和丈夫、《唐朝豪放女》編導方令正身兼編、導、攝、剪等4職。根據資料，《花》片講述導演返回故鄉澳門，想起一二·三事件，時年16歲的哥哥神秘失蹤，並看見一名中學生鬼魂的幻影。另一方面，鋼琴家Jeff從英國學成返港找不到相關工作，巧遇參加雨傘運動的少女，說看到鬼魂，在抗爭現場看到當年興中會革命犧牲者的亡靈警告，她的前男友Simon會有危險。

今年金馬獎獲提名的港片除了《濁水漂流》外，《時代革命》和角逐最佳新導演的《少年》，相信能在港上映的機會很微；羅卓瑤當晚沒到場，由演員黎卓玲代領獎，後者表示《花果飄零》或只能在澳洲和台灣上映，雖然羅卓瑤是香港導演，又在港拍此片，卻不知道能否有機會上映。她讀出導演的謝辭，羅卓瑤引用了牟宗三的一句話「世界有窮願無窮」，稱鼓勵了她一直走下去，「願的是有一天所拍電影，能達到唐君毅（另一新儒家代表）著作《生命存在與心靈境界》所述最後一境『天德流行』的境界，那就一生無憾了」。翻查資料，羅卓瑤數年前已到澳門拍《花》片，一篇新加坡傳媒4年前的訪問中，羅被問及對香港的看法，她提到香港很精彩，年輕人有團火，讓她很感動。

移民、漂泊與無根

《花》片觸及社運，不知道有否機會在港上映，羅卓瑤的謝辭引述唐君毅，片名《花果飄零》可又是出自他另一文章？然而漂泊與移民一直是羅卓瑤有興趣拍攝的題材，她早年執導的《我愛太空人》，甘國亮和恬妞主演，正反映了1980年代香港移民潮的故事，講述兩人的另一半移民加拿大當開荒牛，甘國亮和恬妞留在香港工作，陰差陽錯被迫同居一室最終擦出愛火。當年長途電話費的昂貴、收到信件慰問病况時已然痊癒的隔膜，30多年後的互聯網世代，或毫無感覺。之後羅卓瑤再執導梁家輝與張曼玉主演的《愛在別鄉的季節》，要移民的主角改為內地年輕夫婦，講張曼玉當先頭部隊抵達紐約；梁家輝收不到太太來信甚擔心，於是前赴當地；不諳英語的他，遇上土生土長的華裔少女帶路，最終發現張曼玉為了居留，被生活折磨到精神分裂，最終釀成悲劇。梁家輝憑《愛》片更成為金馬影帝。

1992年上映的《秋月》，曾在瑞士盧卡諾國際電影節贏得最佳電影金豹獎；講述永瀨正敏扮演的日本觀光客以攝影機記錄在港見聞，同時以購物和隨興的性關係排遣空虛，邂逅15歲少女慧，卻發展出一段友情。當年青澀的永瀨正敏拍畢占渣木殊（Jim Jarmusch）《三個藍月亮》後，再讓日本以外觀衆驚艷之作。片中的慧，父母兄長移居加拿大，獨剩她和年邁祖母留港，翌年她才會到當地伴隨家人。開首時播出的《千千闋歌》，送別即將到澳洲的同學，側寫了移民潮；漂泊的另一面相是祖母角色，心裏知道最終將獨留香港，不斷呢喃只想兒孫好，面對大限，想到的是身後陰宅要闊落住得舒適。永瀨正敏到慧家裏作客的幾場戲，拍出趣味，三人言語不通，同枱食飯，倒像一家人；無論面對初戀或移民的困惑，慧也把永瀨正敏當成傾吐對象，拍出身在異鄉同途人的神韻。

羅卓瑤移居澳洲後執導的《浮生》，則是講澳洲的香港移民家庭故事，大姊隨夫婿遠嫁德國，二姊先移民到澳洲，丈夫3年後會合。兩名幼弟隨年長父母到澳洲依親，大哥卻不願離開香港。今年金馬獎不管講述無家者的《濁水漂流》，還是重回故鄉的《花果飄零》，英文片名都有Drifting（漂流）這字；《浮生》中的老父覺得在澳洲沒有根，感慨不似移民，像流亡。

看到香港當下新一輪移民潮的羅卓瑤，追求「天德流行」的境界，下部作品又會交出怎樣的漂流故事？