事業愛情得意 李幸倪待嫁富貴男友

【明報專訊】從大馬來港發展的李幸倪（Gin Lee），今年入行10周年，歌唱事業名利雙收，已對同為音樂人的父母有所交代。感情方面，她自爆與拍拖兩年的圈外男友處甜蜜期，對方是自己的頭號粉絲，已見過家長，令她憧憬結婚，隨時嫁人。

離鄉別井來港10年，Gin Lee的音樂事業雖已打穩基礎，但未敢自滿，唱過不少抒情歌的她，最近有新突破，推出快歌《IDK》，為MV和12月在會展舉行的音樂會積極練舞，透露悉心設計音樂會歌單，由首本名曲唱到side track，期待為樂迷帶來驚喜，「我揀選粉絲要求的《我不是你的觀賞魚》，還有我至愛的3首歌，《日出時讓街燈安睡》對我意義重大，跟張學友合唱是我由小到大的夢想，《芝麻開門》和《開燈。熄燈》自己有份創作，寫出我的故事」。

盼伙張學友奪合唱獎

Gin Lee去年成為港台《十大中文金曲》女歌手金獎得主，2017及2018年奪過商台《叱咤樂壇》女歌手銀獎，2016年獲新城電台《勁爆女歌手》金獎，她直認今年只推出3首歌，主要想做好音樂陪樂迷成長，當然希望有好成績，但沒有刻意去追成績。

提到鄭欣宜被捧為今年女歌手大熱，Gin Lee大方說：「獎項方面會隨緣，誰人攞都是實至名歸，若欣宜攞都會戥她開心。」她唯一寄望與張學友的合唱歌能得獎，「難得學友哥出山，我覺得需要有個交代」。

愛貓病逝 領悟人生

回望過去，Gin Lee感恩當初選擇音樂這條路，用努力換取事業，但體會到有得也有失，「今年心情特別忐忑，疫情影響被迫跟馬來西亞的家人分開好耐，想到父母都老了10年，我都驚不夠時間（陪他們）。去年愛貓『大貓』病逝，令我領悟更多，發現人生不斷向前望，生命則在倒數，每個人都必需要面對，我更加要思考『人生有幾個十年』，下個十年點去規劃」。

曾想40歲前退休

34歲的Gin Lee笑言從小已有概念在40歲前退休，不過當下自覺仍有進步空間，心願明年再攻紅館開騷，希望一步步實踐目標，她說：「我覺得亞洲人太辛苦，經常顧住工作，到發現自己和親人老了，已經沒怎麼機會去享受，所以我要努力追趕退休計劃。但疫情拖慢進度，大馬樓價比較平，我早就買樓給父母住，其他積蓄都交給他們投資，我都想接他們來香港一齊住，但香港樓價好貴，未夠錢買。」她稱父母退休前當職業鼓手和歌手，其音樂成績得到他們認同，最感安慰，引證沒有辜負雙親的栽培。

男友已見家長

Gin Lee兩年前被爆結識了圈外富貴男友，甚少公開談感情事的她，終於打開心扉，笑認現在感情穩定和開心，已帶過男朋友見家長，又預告對方會去音樂會捧場，她甜笑說：「我留了一些門票請好多朋友來欣賞。（男友好熟悉你的作品？）關心我的朋友都是頭號粉絲，我做的事，他們都會留意。」

談到有沒有結婚計劃，Gin Lee剖白：「不知道，我有輕輕規劃過時間，但好多變動。我會結婚的，都習慣照顧家人，亦不想孤獨終老。但會不會生仔呢？就未有想法，其實我好喜歡小孩，小時候想過長大後生兩個，但現在覺得世界人口好多，不一定自己生，可以領養、做義工照顧其他小孩。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com