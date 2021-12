【開箱】續談《蜘蛛俠：不戰無歸》 片尾彩蛋比電影劇情更震撼

next

【明報專訊】本欄昨日提到,湯賀蘭(Tom Holland)主演的Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》不單是三部曲完結篇,也是索尼電影公司向Marvel購入《蜘蛛俠》版權後,廿年來推出8集電影的階段總結,更為全球「蜘蛛迷」帶來美好又窩心的集體回憶。全片放映完畢,按照慣例附上兩條彩蛋片段,雖然每段片長不過數十秒,論震撼程度,比148分電影內容有過之而無不及。

蜘蛛俠電影宇宙

Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段的主題,正是《蜘蛛俠:不戰無歸》提及的多元宇宙。由劇集《溫黛與幻視》、《洛基》,到電影《蜘蛛俠:不戰無歸》、《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)內容一脈相承,令到整個系列的世界觀,變得更加規模宏大。然而Marvel野心豈止於此?《蜘蛛俠:不戰無歸》片尾附加兩條彩蛋片段,其一講述《毒魔:血戰大屠殺》的後續故事,另一是明年5月上映《奇異博士2》的首條預告片。索尼近年有意識地建立蜘蛛俠電影宇宙(Sony's Spider-Man Universe,簡稱SSU),把湯哈迪(Tom Hardy)主演的《毒魔》系列及下月開畫《魔比煞》(Morbius)合而為一,極有可能成為《蜘蛛俠》下一個三部曲的主旋律。

隨着Marvel跟索尼合拍《蜘蛛俠》系列叫好叫座,SSU的搵食大計,MCU也積極參與。首條彩蛋講述湯哈迪與毒魔在墨西哥某度假酒店的泳池旁邊,一邊喝酒一邊跟酒保聊天,主角突然消失無蹤,卻留下一點毒魔的外星寄生體在酒吧枱面,情况相當詭異,暗示毒魔跟蜘蛛俠將會無可避免正面接觸,換句話說,毒魔出現在MCU的日子不遠了。

這段故事其實跟《毒魔:血戰大屠殺》片尾彩蛋有關,話說毒魔打敗奸角血蜘蛛後,跟湯哈迪留在房間看電視,兩者突然消失,其後在酒店房間重現,剛好電視播出新聞節目,揭穿湯賀蘭飾演彼得柏加的真正身分就是蜘蛛俠,毒魔更笑說:「他看來很可口。」如今看來應該是《蜘蛛俠:不戰無歸》開場時,班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)扮演的奇異博士首次為彼得施咒語,其間出錯導致所有認識蜘蛛俠的人,都被牽扯到同一平行世界。由於他們得悉蜘蛛俠身分,所以當奇異博士再次施咒語,刪除所有人對蜘蛛俠的記憶時,湯哈迪與毒魔亦隨之消失,不再留在同一時空。

至於另一彩蛋是《奇異博士2》預告片,亦是《蜘蛛俠:不戰無歸》劇情的伸延,講述班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)扮演奇異博士施咒失誤導致多重宇宙大門打開,必須承受有關後果,為了「補鑊」於是向同樣擅長魔法的紅女巫(伊莉莎伯奧遜飾)求助,暗示兩大超級英雄將會聯手,對付片尾出現的暗黑版奇異博士,亦即在Marvel動畫《無限可能:假如…?》曾經亮相的恐怖敵人。

彩蛋3:動畫版續集

這條彩蛋的信息量非常龐大,除了證實紅女巫將會加盟《奇異博士2》的傳聞可信,原著漫畫出現過的巨型怪物Gargantos亦會登場。不過,網上流傳《哈利波特》女星愛瑪屈臣(Emma Watson)扮演奇異博士妻子Clea則暫時未見,但片中出現婚禮場面,難免令人聯想兩者或有關連。

早在《蜘蛛俠:不戰無歸》開畫前,網上流傳本片並不止有兩段彩蛋,而是3段,除了上文提及《毒魔2》和《奇異博士2》外,另一彩蛋正是奧斯卡最佳動畫得主《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》的續集《Spider-Man: Across the Spider-Verse(Part One)》先導預告,雖然有關片段本月初已透過YouTube發放,不少粉絲已先睹為快,但弔詭的是,此彩蛋並非每名入場觀眾都能收看,例如本文作者在百老匯院線便緣慳一面,友人在Cinema City旗下戲院卻有得睇。據發行商解釋,由於片長關係,院商可自行決定是否播放第3條彩蛋,頗有聽天由命之感。