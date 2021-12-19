多緋聞女友 與名模Rosemary拍拖「羅生門」

早前嫖妓被捕的內地鋼琴家李雲迪（左），跟王力宏（右）在音樂路上志同道合，曾傳過「斷背戀」，兩人極力否認。

【明報專訊】王力宏遭太太李靚蕾撰文詳列惡行，一夜之間由男神變渣男。入行20多年緋聞不斷的他，不乏天后級緋聞女友，包括張惠妹、李玟、蕭亞軒等。2000年他跟張惠妹因音樂結緣，曾被目擊在後者香閨附近出現，演唱會上兩人亦有親密互動；至於李玟與蕭亞軒，同樣因音樂的合作，跟王力宏傳緋聞。

與李雲迪傳「斷背戀」

舒淇客串王力宏的《第一個清晨》MV亦傳出緋聞，被指王母反對，因而感情告吹。台灣模特兒林筱筠為王力宏拍MV，一起返回王的豪宅，逗留至翌日中午才離開，當時林否認兩人是情侶，稱自己太累才留下來休息。

王力宏演出《色戒》期間，被指對女主角湯唯大獻殷勤，曾公開說戲裏與戲外都對湯唯有愛情感覺，但湯唯不領情。早前嫖妓被捕的內地鋼琴家李雲迪，跟王力宏音樂路上志同道合，亦傳過「斷背戀」，但兩人極力否認。

王力宏2001年跟香港名模Rosemary發生過拍拖「羅生門」，時年20歲的Rosemary，母親Julie向傳媒透露王力宏追求女兒兩個月並相戀，但王力宏透過公司回應跟對方只見過3次面。Rosemary為此好尷尬，Julie堅稱女兒跟王力宏拍拖，相信他受唱片公司壓力而否認。王力宏其後再高調澄清沒追求之意，更說以後會帶眼識人。

跟王力宏曾同屬Sony旗下的台灣藝人張綺倫，上載當年兩人合照並留言，「還好我嫁的不是你」。她表示兩人認識時自己16歲而王力宏22歲，對方會帶她去演唱會入後台玩，又說要寫歌送她。她稱幸兩人無緣，現任丈夫比王力宏好千萬倍。

娛樂組