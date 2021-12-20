Yumi稱與王力宏分手後無聯絡 李靚蕾火速還擊

【明報專訊】女團BY2成員Yumi（孫雨）昨晚發聲明，承認9年前跟王力宏曾拍拖，比李靚蕾更早成為王力宏女朋友。

Yumi先就李靚蕾在她報警帖文的留言回應，稱對方要索取警方聯絡方式，她諮詢公安意見後，工作室已將報警的信息以私信發給李靚蕾。

是正式交往的女友

Yumi在聲明中多次提到沒有介入「王李」婚姻，問心無愧，跟王力宏不存在不正當關係，「我是他結婚前正式交往的女友」。Yumi透露2012年20歲時與王力宏交往，因分隔異地會分享親密照，並稱李靚蕾2013年10月才跟王力宏正式約會，當時王力宏說遇到新的人想開始新約會，她傷心難過，但祝福對方。

至於網上流傳她跟王力宏合照是2015年出軌鐵證，Yumi澄清照片是2013年5月影的，她跟王力宏早已互刪微信好友。

呻無辜被「拖落水」

Yumi自封「最佳前任」將這段情埋藏9年，但現在捲入前度「婚姻財產保衛戰」，被污衊為「炮友」。她稱李靚蕾可能掌握她20歲時拍下的某些照片，或對方早就佈下天網地網等她這個蠢貨。她強調感情是兩個人私事，希望「王李」協商解決家事，不要牽扯其他人。

李靚蕾在Yumi發聲明後，在社交網上載有「Yumi」名字社交帳號截圖，頭像是一張女士裸照，日期是2015年，並留言稱Yumi說2015年刪微信好友，因為之後改用WhatsApp，還換上裸照頭像。

娛樂組