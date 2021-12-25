BTS日本唱片銷售額達12.6億元稱冠 成員Suga美國返韓即確診

【明報專訊】韓國7人男團防彈少年團（BTS）熱爆全球，唱片銷量屢創新高，日本Oricon公布年度綜合唱片銷售額排行榜，BTS今年以184.79億日圓（約12.6億港元）榮登榜首。另一方面，BTS今年發行專輯《Butter》韓國銷量高達720萬張，成為年度冠軍。雖然組合銷情理想，剛從美國返韓的成員Suga卻不幸確診新冠肺炎，其他隊友未受感染，則屬不幸中之大幸。

文：蘇珮欣

現年28歲的BTS成員Suga昨日確診新冠肺炎，據韓媒報道，本月初完成美國演唱會後，BTS成員各自休假，先後返回韓國，Suga則留在美國，直至前日返韓，開始自我隔離。早已接種兩劑疫苗的Suga，回國接受檢測後確診，暫未出現病徵，亦未與其他成員接觸，減少傳播風險。

BTS日本賣贏尊尼男團

提起BTS，日本Oricon昨天公布單曲、專輯、影碟、串流音樂及數碼下載的年度綜合銷售額排行榜，BTS以年賺184.79億日圓（約12.6億港元）榮登冠軍，今年5月推出歌曲《Butter》，在日本音樂串流平台播放超過2億次，加上精選碟《BTS, THE BEST》熱賣99.3萬張，首次擊敗日本歌手稱王。成員透過錄影片段發表感受，自稱感到光榮，今後會以更出色的音樂，好好向粉絲傳達心意。

日本尊尼事務所男團Snow Man全年唱片銷售額為114.89億日圓（約7.87億港元）屈居亞軍，同門組合King & Prince則以67.69億日圓（約4.63億港元）佔據第3名。其餘十大最高銷量歌手，順序為嵐、SixTONES、乃木坂46、YOASOBI、Official髭男dism、Kis-My-Ft2及B'z。

《Butter》韓國熱賣720萬張

同日韓國亦公布年度專輯銷量成績，據韓國音樂內容協會表示，今年韓國唱片總銷量料突破6000萬張，比去年同期增長31%，創下歷史新高。今年共有10張專輯銷量破百萬張，比去年多出4張。全年最高銷量專輯是BTS《Butter》，累計售出超過720萬張，緊隨其後的是男團NCT 127、NCT Dream及Seventeen，專輯銷量均破300萬張。

報告指在疫情下，韓國專輯的海外銷量不跌反升，在今年首11個月，韓國專輯出口數字達到2236億韓圜（約14.8億港元），比去年同期上升一倍，同樣創歷史新高。雖然出口到日本的比例下跌12%，但德國及荷蘭卻分別增加153%及80%。