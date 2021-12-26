【開箱】《夢想期限tick, tick... BOOM!》 生命有限 藝術無盡 音樂劇作家的奮鬥故事

【明報專訊】當《蜘蛛俠：不戰無歸》上映11日將突破10億美元成為今年最高收電影，有份客串該片的上一代「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield），上月19日亦有主演的新片《夢想期限tick, tick... BOOM!》在影視串流平台Netflix上架，除獲美國電影學院（AFI）選為2021年十優電影之一外，亦先後獲金球獎及影評人選擇大獎提名最佳電影及男主角，安德魯大有機會繼2017年《鋼鋸嶺》後，再度角逐奧斯卡影帝殊榮。

英年早逝劇作家

《夢想期限tick, tick... BOOM!》講述1990年代初的紐約，快將30歲的劇作家拉森（Jonathan Larson）在百老匯掙扎求存，創作帶有自傳色彩的音樂劇，卻一直找不到製作人願意投資。拉森一邊創作，一邊在曼哈頓一家餐廳打工維持生計，經常受挫，令他疑惑自己是否應該繼續在藝術路上追夢；其間身邊很多朋友罹患愛滋病，包括從小一起長大的好友Michael；與女友Susan又因為發展方向不同而面臨分手。

此片由音樂劇《咸美頓》和《狂舞紐約》創作人連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda）擔任導演，是他首次執導的劇情長片。連曼路一直是拉森的粉絲，自17歲看過拉森的音樂劇《吉屋出租》（Rent）即念念不忘，更形容為改變他一生的作品。連曼路7年前在《紐約時報》撰文，自述在紐約上曼哈頓的西班牙語社區長大，《吉屋出租》啓發了他也可訴說自己的故事，之後再看《tick, tick... BOOM!》他更肯定了這一點。可惜連曼路沒機會親身與拉森交流，後者在《吉屋出租》1996年首演前夕，罹患主動脈瘤猝逝，終年35歲。拉森在追求藝術夢想的道路上吃過不少苦頭，卻沒能看到《吉》劇帶來的成功，連續演出了12年，是百老匯史上第11齣最長壽作品。有評論說帶有搖滾風格的《吉》劇，改變了百老匯音樂劇的面貌，拉森亦獲追頒最佳音樂劇等3個東尼獎及普立兹戲劇獎。

根據獨腳戲改編

電影《夢想期限》則是根據拉森另一搖滾獨腳戲《tick, tick... BOOM!》改編，他在百老匯演出時，只有一琴一人和樂隊。拉森身故後，《情來‧算盡愛》劇作家大衛柯本（David Auburn）擔任顧問，把《tick, tick... BOOM!》改為3人演出的音樂劇。由於原著是拉森的自傳，連曼路米蘭達執導的電影版，採取了舞台和電影雙軌推進劇情，一方面有安德魯加菲扮演的拉森在台上演出，另一方面則是「台下」他的真實人生，可說豐富了舞台劇只有獨白和歌曲的單調，也讓角色顯得更立體。譬如他在餐廳兼職應付衆多客人的忙亂，以及跟同事之間的情誼，就不可能透過簡約的舞台呈現出來。找不到人投資製作，安德魯加菲扮演的拉森一度很沮喪，甚至開始懷疑自己是否應該像老友Michael一樣，過上班族的安穩生活。不過當欣賞拉森才華的Michael，邀請他為其廣告公司新產品提供推廣點子時，拉森最後還是堅持藝術家的赤子之心，難以討好客戶，並因此與Michael鬧翻。拉森與女友Susan對事業的追求和對感情的看法存在差異，數度離合，最後還是分道揚鑣，即使拉森每次演出，還是刻意留了前排座位給對方。兩人分手，其實也沒有留恨，Susan即使曾抱怨對方只關心自己的創作，到最後還是送給拉森空白的五線譜，鼓勵對方在音樂劇路上繼續奮鬥。片中拉森對Michael和Susan的友情及愛情，都不止透過獨白和音樂表達出來。

《夢想期限tick, tick... BOOM!》中的拉森因為30歲將至而着緊演藝事業能否成功，給自己設限；當Michael告訴他確診愛滋病，不知道生命何時告終，拉森才意識到那是更切膚之痛的限期，他也沒料到幾年後的自己會突然走到人生盡頭。然而生命的熱情給優秀的藝術創作奠下無窮時空，也給後世留下了經典劇作。