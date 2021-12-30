無綫除夕直擊3倒數活動 炎明熹參與《叩鐘祈福》

【明報專訊】明晚（12月31日）2021年除夕夜全港各區有多個大型倒數活動迎接2022年，除之前公布MIRROR與許廷鏗等演出旅發局在西九文化區藝術公園舉行的《香港跨年倒數演唱會》，以及郭富城、林子祥、李克勤、周慧敏等演出中環海濱活動空間的《2021美麗的夜香港跨年演唱會》外，還有炎明熹與陳潔靈、陳展鵬、譚俊彥等參與《2022年元旦叩鐘祈福活動》；王浩信、馮盈盈、胡鴻鈞等在中環街市則有另一個倒數活動。

無綫翡翠台會在除夕製作特備節目《福佑香港 攜手邁向2022》，由晚上10時30分開始直擊香港三大跨年倒數活動，由大嶼山寶蓮禪寺到中環街市，再到中環海濱活動空間。《大佛鐘聲 福佑香江—2022年元旦叩鐘祈福活動》則以天壇大佛的鐘聲為市民祈福，陳潔靈、炎明熹等演出，屆時有50多人的中樂團伴奏，還有無人機在天壇大佛上空匯演拼出多個祝福圖案，據悉還會有高官出席敲鐘儀式。中環街市的倒數活動由馮盈盈和張馳豪擔任司儀，胡鴻鈞、王浩信等演出。李浩林與麥美恩則於中環海濱活動空間報道演唱會情况。另外，歌手Tyson Yoshi除夕會到觀塘apm舉行首個商場跨年音樂會。

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