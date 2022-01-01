【開箱】《破案三人行》 兩老一少查鄰居被殺 網上節目披露案情

【明報專訊】台劇《華燈初上》第2季前日在影視串流平台Netflix首播，承接上季結局揭開誰遇害後，找尋兇手線索的劇情正式展開，看頭3集好像暫離不開懸疑劇套路，容後再談；Netflix的最大對手Disney+，2021年11月中在港啓播後，也有懸疑劇《破案三人行》（Only Murders in the Building）上架，劇本寫得頗趣緻，演員配搭亦有新意，由《妙趣沙展》史提夫馬田（Steve Martin）伙拍《阿仔出山》馬田沙特（Martin Short）及近年歌影視三棲的莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）演出，前兩者年過古稀，史提夫更已76歲，29歲的莎蓮娜顯得如他倆的孫女，然而3人合作查案，毫無違和感。

罪案節目擁躉連成一線

《破案三人行》講述Charles（史提夫馬田飾）、Oliver（馬田沙特飾）與Mabel（莎蓮娜高美斯飾）是紐約曼哈頓上西城區豪宅的住客，本來互不相識，就算前兩者在大廈居住超過25年，也沒有交集；某日大廈的警鐘響起，住客疏散到樓下，才發現彼此都是網台罪案節目的擁躉。返回大廈後始知發生了命案，警方稱其中一名叫Tim的住客吞槍自殺，但3人憑追蹤罪案節目多年的經驗，都認為那是謀殺案，並決定開網台節目，把調查Tim死因的過程，在節目中披露。其間Charles在大廈邂逅了心儀對象Jan（愛美賴恩飾）；Oliver盼藉網台節目讓事業重整旗鼓。Mabel及後被發現與Tim原是舊相識，10年前他倆的好友神秘墮樓，大廈管理員Anthony的兒子Oscar，也是Mabel和Tim的好友，成為代罪羔羊入獄，Tim逝世後不久才獲釋。

此劇雖然圍繞神秘命案，但氣氛並不沉重，而且花了不少篇幅描寫3名主角的背景。譬如Charles原是1990年代警匪劇的主角，現已半退休狀態；比較內向的他生活頗孤獨。Oliver曾是百老匯舞台劇著名導演，某個有關水的劇目由於舞台裝置出問題，讓舞蹈員受傷後，他的事業開始走下坡，財困之餘甚至要向兒子借錢，但Oliver總是以笑臉掩蓋哀傷，並希望網台節目能夠成功，重振事業聲威。Mabel醉心設計，大宅單位原屬她的阿姨所有；她跟Tim、Zoe與Oscar原是好友，10年前Zoe神秘墮樓，Oscar冤枉入獄，Tim原目睹Zoe死前與人爭執，卻沒向警方透露，因而與Mabel鬧翻，即使在大廈遇到也當互不認識。雖然莎蓮娜高美斯跟史提夫馬田和馬田沙特年齡相差四五十年，3人卻相當合拍，就像搖滾名人堂的致敬演出，集合不同年齡的樂手彈奏，卻沒荒腔走板，依然能奏出和諧樂章。偶像歌手出身的莎蓮娜，除了跟樂壇小天王Justin Bieber的一段情及換腎手術為人熟悉外，她在社交媒體Instagram（IG）擁有超過2.8億追隨者，也是IG最多粉絲的前10位名人。早前宣布延期頒獎的影評人選擇大獎，這兩老一少主角就全部入圍角逐最佳男女主角，《破案三人行》亦獲最佳喜劇提名。

多星客串 開拍第2季

《破案三人行》由史提夫馬田及Netflix劇集《葛蕾絲和法蘭琪》尊荷夫曼（John Hoffman）共同創作；其實開場時蠻有《紐約客》封面風格的動畫，已顯示了此劇所走的路線與格調。此外，邀請了不少演員及歌手客串，譬如《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）扮演前記者Cinda，主持的網上罪案節目，就吸引了3名主角注意。飾演Jan的愛美賴恩（Amy Ryan），曾經憑《失蹤》獲奧斯卡提名最佳女配角獎。著名歌手Sting亦客串演回自己，是大廈住客之一，更曾被「破案3人組」誤會他是疑兇。由於《破》劇評價不俗，又獲獎項提名，2021年8月在美國串流平台Hulu播出後不久已宣布開拍第2季，而且同年12月開鏡，《星際特工：千星之城》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）加盟演常設角色。事實上此劇結尾，「破案3人組」成為另一兇案的疑犯，亦早為第2季留下伏筆。