【開箱】《無赦》 珊迪娜演殺警釋囚 評價不及前作

【明報專訊】《守護有心人》金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的《蒙上你的眼》2018年底在影視串流平台Netflix上架，無論評價和收視都不錯；相隔3年，她再有新片《無赦》（The Unforgivable）上月10日在Netflix播出，雖然首周依然稱霸英語電影排行榜，評價卻走向兩極。

尋妹遭拒絕

《無赦》講述槍殺警員Mac的Ruth，被監禁20年後獲釋，下榻中途宿舍，又找到海鮮廠工作；把自己跟同事、室友隔絕在外的她，一心找尋年輕她一截的胞妹Katie下落，假釋官勸阻稱，若一旦接近妹妹，就會被捕並再入獄。Ruth沒有理會，並返回郊外老家尋找線索，認識了新業主John及Liz夫婦，當得悉John是律師後，Ruth央求對方幫忙尋找Katie。

當日Ruth被捕後，時年5歲的Katie被Michael和Rachel夫婦收養， 並有一妹妹Emily；Katie如今已是品學兼優的學生，某天卻意外撞車入院，恰巧同一天是Ruth出獄的日子，養父母擔心Katie受不快回憶所影響。殉職警員Mac的長子Keith知道Ruth獲釋後想報復，么子Steve也開始接近Ruth，並知道她另有一妹，遂計劃讓她也嘗試失去親人的滋味。此時Ruth在海鮮廠被揭發因殺警入獄遭到排擠，John終安排她跟Katie養父母見面，但Ruth質問對方有否把獄中寄出的信件交到Katie手上時，雙方最終不歡而散。Ruth其後收到神秘來電，稱知道Katie的消息，並相約見面。

《無赦》根據英國2009年同名劇集改編，原著編劇莎莉榮威（Sally Wainwright）其後寫了大受歡迎的查案劇《幸福谷》。《無赦》原著只有3集，劇本架構也跟電影版大同小異。早於2010年，監製過《無間道風雲》等金像電影的格林京（Graham King）已決定把該劇搬上大銀幕，並敲定《職業特工隊7》基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）撰寫劇本，最初屬意《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）飾演Ruth一角。由於基斯杜化其後忙於執導《烈探狙擊》，遂改由《盧根》史葛法蘭（Scott Frank）編劇。

劇本有瑕疵

輾轉多年，2019年11月，珊迪娜布洛出現在劇組名單，不但出任監製，更扮演Ruth；憑她的號召力，《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《七俠蕩寇誌》雲遜當奴費奧（Vincent D'Onofrio）等加盟演出。導演亦換上曾經憑《系統破壞者》奪得柏林影展銀熊獎的羅拉芬沙德（Nora Fingscheidt）。《系》片講述小女孩Benni與母親的男友不和，被安排到不同的社福設施居住，但因暴烈行為很快被逐出門外。片名「系統破壞者」意指體制所不能容納的人，也呈現了制度與人性之間的衝突，曾代表德國報名角逐奧斯卡最佳外語片。

《無赦》故事由原著的英國約克郡搬到美國西雅圖，後者的陰雨和寒冷，為電影的悲劇故事營造了沉鬱氣氛；在《系統破壞者》關注體制與人性衝突的女導演羅拉芬沙德，鏡頭沒迴避西雅圖的無家者帳篷，也透過雲遜當奴費奧扮演的好心律師John，闡述現行制度中身為釋囚的Ruth，想要尋回親人幾乎不可能的困局。然而此片有幾個劇本上的瑕疵，首先原著英劇的Ruth，殺警時只是十多歲少女，已屆57歲的珊迪娜布洛怎樣靠神奇化妝扮年輕也好，頂多只像30多歲，有個5歲胞妹，望落怎也如母女。或許很多姊妹情都深刻，但如Ruth為妹妹犧牲20年青春，情感上已像母親對待女兒的無私奉獻。此外，Ruth舊居的新女主人Liz，當得悉前者原來是殺警釋囚，丈夫John還要幫助她尋找妹妹，即時無名火起，Liz表示兩人的兒子有非裔血統，若跟Ruth犯下同一過錯，可能小命已不保。不過Ruth的海鮮廠同事，當得悉她曾殺警後，對她拳打腳踢，甚至鍾情於Ruth的Blake也疏遠，跟中產階級的非裔Liz，對警察是截然不同的觀點，Blake會視他們為英雄，訝異Ruth怎能對警察下手，而完全沒理解當時狀况。Steve後來要綁架Katie，也是前後矛盾，當哥哥Keith說要報復時，他還勸對方，並很理解的說少時生活潦倒，是母親酗酒不思振作；怎麽後來Steve會想到要報復？最後有復仇機會時，又怎麽被「仇人」幾句說亡父的善舉就「投降」？