【開箱】《邪惡與瘋狂》 雖然是精神病但可儆惡懲奸

【明報專訊】韓星李棟旭入行多年，演過《鬼怪》、《他人即地獄》及《九尾狐傳》等作品，這些韓劇有個共通點，就是他跟男主角擦出的火花，往往比女角更耀眼，例如《鬼怪》扮演地獄使者，李棟旭與飾演鬼怪的孔劉是歡喜冤家，更被觀眾選為「最佳情侶」；他跟任時完合演《他人即地獄》，分別扮演恐怖醫生與待業青年，一正一邪帶出人間地獄的主題。最近他與《魷魚遊戲》男星魏河俊合演新劇《邪惡與瘋狂》，後者扮演從李棟旭精神分裂出來的人格，兩男關係的親密度，比前作都有過之而無不及。

人格分裂出「頭盔男」

韓國有線頻道tvN新劇《邪惡與瘋狂》，由《驅魔麵館》導演劉先東與編劇金新春合作，講述患有多重人格障礙症的刑警，與自己分裂出來的人格「合力」對付警界壞份子的故事。去年12月17日首播，全劇共分12集，逢周六、日播出。此劇在韓國收視未如理想，開播錄得4.8%，上周播出第6集已跌至3%。香港觀眾可透過影視串流平台愛奇藝收看。

故事講述警察監察科隊長柳秀悅（李棟旭飾）渴望升職，所以無條件配合高層指示，即使是違背個人意願也在所不計。某日，他在桑拿房被一名穿著皮褸、戴着頭盔的神秘男子毒打，自此這名「頭盔男」K（魏河俊飾）經常在他身邊出現，還做出很多瘋狂事情，例如破壞他的汽車、教訓黑幫等，令柳秀悅非常困擾，落力調查「頭盔男」身分。

另一方面，善良巡警吳景泰（車學沇飾）忙於替小女孩尋找失蹤母親，他在女方家中發現不尋常血迹，卻被原本負責此案的警察都仁範（李相洪飾）無故毆打，但他未有放棄，繼續追查之下，結果找到失蹤女子被殺的線索。都仁範再次出現，搶走吳景泰手上證據，更企圖放火殺人滅口，幸好此時柳秀悅被K強行帶到現場，救了對方一命。

搞笑呈現嚴肅題材

昏迷不醒的吳景泰被指是性侵及殺害失蹤母親的疑犯，然而真正兇手是都仁範的表親兼國會議員都有坤（林基洪飾），後者濫用權力，要柳秀悅擺平事件，可是K拒絕袖手旁觀，要求柳秀悅調查。原來都有坤背後，跟勢力龐大的犯毒集團有關，他們勾結警隊，柳秀悅因此捲入黑暗旋渦。

劇中主線是描述患上人格分裂障礙症的柳秀悅，為了生計向高層卑躬屈膝，執行不合理指示，因而激發出充滿正義感、身手不凡，但行事瘋狂的人格K。後者專做柳秀悅不敢做的事情，助他剷除警隊不法份子。最初是K強迫柳秀悅對付壞人，逐漸二人變成拍檔，例如在第3集，柳秀悅知道K是自己分裂出來的人格，剛巧被黑幫圍攻，於是「召喚」K現身助他退敵。

《邪惡與瘋狂》涉及警隊腐敗及人格分裂的嚴肅題材，卻以輕鬆搞笑方式呈現。在第2、3集，柳秀悅跟同事談到自己身邊經常出現頭盔男，同事介紹他光顧黑巿精神科醫生，原來他擔心有精神科紀錄，影響晉升機會。結果這位醫生建議柳秀悅見到K出現時，就做出古怪動作，並對自己說「那個人是假的，我才是真的」，更搞笑的是醫生為柳秀悅進行催眠治療，自己卻先睡着。

李棟旭分飾「兩角」稱職

柳秀悅與K合力對付壞人的同時，亦以「情敵」自居。話說柳秀悅的前度女友李熙謙（韓智恩飾）是警察毒品科探員，她不滿男方為求升職而埋沒良心，最終分手收場，卻不知柳秀悅患上人格分裂，直至見到他變成充滿正義感的K，就對他再生愛意。

另一方面，自從李熙謙協助K打敗黑幫後，K便戀上李熙謙，更出手「影響」柳秀悅與李熙謙感情，這段虛幻三角戀拍得頗有趣味。新劇不忘加插BL（男性愛情）元素，其中一幕講述K在柳秀悅家中出現，後者問他名字，他答「K」，柳秀悅卻聽錯是「Gay」，二人更同牀共枕，Hehe味道甚濃。

《邪惡與瘋狂》節奏明快，首4集已解決了腐敗的國會議員，然後對付更高層次的壞人。劇情簡單易明，人物善惡分明，動作場面豐富，偶有男主角打不死的不合理場面，還是可以接受。李棟旭分別飾演性格功利的柳秀悅，以及被K控制的柳秀悅，表現稱職；魏河俊亦有發揮，例如他看着李熙謙即露出含羞答答的樣子，十分可愛。