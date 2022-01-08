伙C君盧思麟打造捉鬼劇 洪永城望繼續兼任幕後搵奶粉錢

【明報專訊】洪永城與鄭詩君（C君）這兩個看似毫無關連的名字，最近卻走在一起，聯同港版《大叔的愛》監製兼編審盧思麟，攜手監製myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》。三人並肩作戰，為劇集絞盡腦汁，精心炮製出一套不一樣的捉鬼劇。身兼演員的洪永城，演出更獲兩好友大讚是水準之作。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

監製盧思麟表示先後跟洪永城、C君在其他電視台合作過，他與C君一樣熱愛創作，不定時會一起「度橋」。今次合作《凶宅清潔師》，起初是向洪永城分享有這個新構思，看能否將之變成戲劇，後來再加入C君，合力將這個故仔創作出來，很開心三人的「BB」終於面世，「我們的太太經常問躲在辦公室做乜鬼，現在終於有交代」。

洪永城透露來回改了三四個版本，每次被否定便推倒重來，至去年10月公司終拍板，覺得靈異題材有市場，批准他們開拍。C君認為這是一套相當結實和有完整橋段的劇集，只是包含靈異的元素，其實是想透過不同的人物角色，反映在這個世界上有很多人為工作迫於無奈和身不由己，並非介紹凶宅清潔師這個職業。

選每個角色諗過度過

為了故事更加立體和完整，他們在選角上都諗過度過，C君說：「每個角色都接近非他（演）不可，並非構思了角色才去找演員，而是描繪演出者去寫，例如若不是Ben sir演歐陽暉的角色，我們就不會這樣寫。」盧思麟大讚洪永城劇中演出有驚喜，稱得上是水準之作，「因他清楚整個故事，以及主角的心路歷程，故知道如何演繹是最恰當」。C君亦覺得洪永城成功做到搣甩「洪永城」的影子。

分工清楚 從沒拗撬

劇集從籌備至完成攝製經歷近三年，他們坦言雖然外判劇自由度較大，一切事宜由他們互相「拆掂」便可，省卻不少架構和制度上的繁複步驟；但過程中也遇到無數難題，包括場景、演員檔期及天氣等，真是問題天天都多，他們笑說：「可能真的輸經驗，拍攝期間又撞正打風落雨，記得有場沙灘戲，明明去拍攝時只是毛毛雨，但去到就傾盆大雨，我們在沙灘足足坐了8小時，什麼都無做過。但對我們來說都是很好的體驗，將來知道如何應對。」三人亦分工清楚，加上甚有默契，故從沒因意見不合發生拗撬。盧思麟說：「創作方面主要由我和C君負責；解決幕後問題也是我負責；至於洪永城則負責後期製作和宣傳等對外溝通工作。」

洪永城望開拍《凶》劇第二季

洪永城和C君同樣首次擔任監製，前者還身兼數職，他坦言最大的困難是有時未能專心，「可能這刻我在構思劇本，很感性；下一刻又要處理文書上的事，要很理性；但做回演員又要投入角色。發現自己分身不暇，跳不到不同的角色，但過程是有趣的，也很享受，從中可以知道自己的優點和弱點」。

洪永城已榮升爸爸，問他是否有意進軍幕後，為搵奶粉錢開多條財路？他笑言搵奶粉錢固然重要，但行內太多出色的幕後人，還是看機遇，有機會當然樂意再做，希望下一套便是《凶》劇第二季。C君表示以往常說演員很被動，有時別人找你演的又未必是自己喜歡或最適合，何不嘗試為自己度個劇本；他強烈建議幕前演員，若有好的想法不妨遞上來，可以一起玩。

盧思麟一個短訊搞喊C君

盧思麟表示參與這次製作最感觸是可跟兩個好朋友並肩作戰，記得開拍前一晚，還特意傳短訊給洪永城和C君，「我說不知還有否機會一起做件那麼熱血的事，所以我們享受這60日的拍攝過程，當最後一次去做，要做到最好。C君覆我看到喊，但我不知是否真」。問盧思麟監製的港版《大叔的愛》熱爆全城，可有為他帶來壓力？他稱沒有，覺得每部作品都有自己的命運，最緊要自己收貨，觀眾喜不喜歡是他們控制不到的，「無論是《大叔的愛》還是《凶宅清潔師》，我都覺得無愧觀眾，因我們是用心製作」。

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