【開箱】疫情來襲 《西城故事》港上映一天中斷 串流平台得益

【明報專訊】在第79屆金球獎音樂或喜劇類電影橫掃最佳電影、女主角及女配角3獎的《西城故事》，由兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）重拍歌舞片經典，大膽起用新人麗素施嘉主演。去年12月初在美國上映，當時美媒分析，《西城故事》目標是較年長觀衆，但受疫情影響，他們入戲院意欲較年輕人為低，結果美國本土收3215萬美元，截至前日全球累收5305萬美元。該片成本被指達1億美元，若要收支平衡，似乎仍需努力。

妮歌潔曼得獎片Prime Video上架

《西城故事》上周四（6日）在港上映，撞正港府宣布收緊防疫措施，本月7日起戲院關閉兩周，《西》片開畫僅1天已暫別香港觀衆。雖然會公布最新安排，但就算戲院如期重開，屆時已臨近農曆新年賀歲檔，能否順利過度到虎年，似乎不大樂觀。比較幸運的是韋史密夫稱帝作品《王者世家》、最佳外語片《Drive My Car》，以及最佳動畫《奇幻魔法屋》，去年已先後在港上映。

今年金球獎的得獎名單，不少電影或劇集，觀衆只要安坐家中已可透過影視串流平台欣賞得到。譬如安德魯加菲（Andrew Garfield）奪得音樂或喜劇最佳男主角的《夢想期限tick, tick... BOOM!》，去年11月19日在Netflix上架。電影大贏家《犬山記》緊接12月1日在Netflix全球首播。妮歌潔曼被指爆冷封后的《成為里卡多之路》，上月21日亦在亞馬遜Prime Video上架。

金球獎得獎劇集方面，更全是串流平台天下，香港觀衆都有機會可欣賞得到；譬如戲劇類大贏家《傳媒家族繼承人》，奪得最佳劇集、男主角及女配角3獎，已播到第3季，透過HBO Go可一次過收看。贏得音樂或喜劇類最佳劇集的《職業槍手》，講述一老一少棟篤笑女星和新晉編劇如何擦出火花的故事，也是HBO Go作品。

觀衆若有興趣，還可順道欣賞憑《職業槍手》封視后的珍施瑪（Jean Smart），在《東城夢魘》扮演琦溫絲莉（Kate Winslet）的母親，演出亦精彩；而琦溫絲莉榮膺迷你影集最佳女主角，剛巧《東城夢魘》亦在HBO Go播放。

Netflix兩劇得獎

奪得最佳男配角獎的韓星吳永壽，代表作《魷魚遊戲》是Netflix開台以來最高收視劇集；另外在戲劇類封視后的Mj露芝姬絲（Mj Rodriguez），得獎作《紐約萬花筒》也於Netflix上架。至於AppleTV+、亞馬遜Prime Video及去年11月落戶香港的Disney+，亦各有獎項，AppleTV+《乜都得教練》男主角積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）蟬聯金球獎音樂或喜劇視帝。亞馬遜Prime Video《地下鐵道》（The Underground Railroad）贏得迷你影集最佳劇集；至於在Disney+原創劇《毒癮》扮演染上藥癮醫生的米高基頓（Michael Keaton），則在迷你影集稱帝。

（第79屆金球獎頒獎禮）