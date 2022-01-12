觀眾迴響激起漣漪 戲癮大發 張沅薇獲老公支持復出幕前

【明報專訊】張沅薇絕對是香港人80後和90後的童年回憶，當年為無綫兒童節目《閃電傳真機》擔任主持，「Amy姐姐」是很多小朋友的偶像，但她甘為愛情選擇退出娛樂圈，歸於平淡專心照顧兒子。直至早前無綫節目《童你一起長大了》邀請她擔任嘉賓，轉眼已過了23個年頭，驚覺仍有迴響，沒完全被遺忘，決意重回幕前，給自己第二次闖娛圈的機會。

記者：林祖傑

15歲當模特兒的張沅薇，1991年簽約經理人，之後加入無綫，於兒童節目短劇演「吱吱鼠」大受歡迎，隨後獲安排主持深夜節目《翡翠音樂幹線》，更有機會調到戲劇組拍劇，星途可算一片光明。

至1997年決定離巢往外發展，轉戰影圈，可惜試了兩年發展平平，懷孕改變了她的人生，張沅薇說：「肯定是生小朋友才離開娛樂圈，因為決定生，就希望好好照顧兒子，不想假手於人，雖然很大犧牲，但決定了就預咗。」

曾被誤會任酒樓知客

離開幕前，張沅薇一直保持低調，過着一般在職媽媽的生活，由當初到朋友公司任職秘書，到現在於牆紙公司當客戶推廣，其間轉了幾份工，「不過話我做酒樓知客就有點誤會，我只是在私人會所為貴賓客戶安排，為免影響公司，當時沒有澄清，其實我不怕被追訪，心想影相可否影得靚一點」。

她承認轉行後，有段時間生活相當困難，幸有母親幫手照顧小朋友。問可曾向圈中好友求助？她說：「我咁硬頸，點會求助於人，決定做就要自己負責任。」

當年與音樂人王雙駿相戀產子放棄銀色事業，可惜分手收場，變成單親媽媽，之後感情路上有不少經歷，22歲大仔已投身社會工作，15歲細仔仍在求學。

兩子懂事 放心外闖

張沅薇表示過去感情不想多談，「當中是有幾多經歷，人也成熟了，但我不想講番以前的婚姻，擔心影響到小朋友及別人，近年我已再婚，很開心，老公都好支持我，完全接受我的過去。」她稱大仔已很生性，不用擔心，細仔讀書也不用操心，現在已可放心，做自己鍾意做的事。

最想演母親角色

張沅薇強調至今仍沒有後悔曾為愛情放棄事業，雖然多年來一直有和兒童節目的舊同事聚會，但並沒有想過重回幕前，直至早前獲邀為節目任嘉賓，出乎意料的引起迴響，她說：「其實都考慮了很久才應承上節目，心想個樣已變了，擔心是否真的有人想睇？點解咁多年都掛住我呢？沒有忘記我？原來真的還有很多人認得我，可能我受到公公良鳴（已故演員）影響，確實仍有戲癮，好多角色都未試過，現在最想演母親角色。」