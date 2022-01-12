受訪憶述拍《官人我要》險被吊死 邵音音嬲重提風月往事 籲朋友罷睇

【明報專訊】縱橫影圈多年的邵音音，早前擔任ViuTV節目《演員‧門》嘉賓。音音姐拍過不同種類的電影，包括艷情片、鬼片，當中有不少危險的拍攝經驗。她在節目中憶述1976年拍攝電影《官人我要》時，有一幕在樹上上吊自盡戲分，導演要求脫掉她的長裙，讓大腿若隱若現，由於下身沒有穿衣服，怕穿崩不能吊威吔，只能真的在樹上上吊。

音音姐稱當時被吊後感到頭部發脹，眼睛突出，雙腳伸直，險被吊死，但導演還在等風吹起，遲遲不肯結束，還除了她的內褲，盼風吹起時拍到她的私處，音音姐吊在樹上不能出聲，無法阻止導演。最後製片人和攝影師很生氣，衝上前把她送往醫院急救。節目主持吳肇軒認為導演要求音音姐拍戲上吊的行為近乎謀殺。

質疑導演故意挖瘡疤

這集節目昨晚（11日）播出，但音音姐前晚在社交網自爆是次受訪滿肚子火，她留言：「訪問我的問題居然是半世紀前有關拍風月片的往事。我火都來埋。導演故意挖我痛苦的瘡疤？還是英雄莫問出處是錯誤？Locate在中環的火煱店為背景，演了一場叫『鴨』的戲。我滿肚子火，我的態度也相當不好，吃了火藥。我看了其他演員的訪談，都很有內容，好看。為什麼到了我就變得這麼難？只有恨自己。明（昨）晚就播出了，我後悔自己的態度不好，太晚了。是朋友的明（昨）天就別看！」

其後音音姐接受傳媒訪問稱是嬲自己，因當日聽到談及她拍三級片往事就火起，是怪自己表現不好。音音姐承認幕後人員事前有將訪問內容及問題WhatsApp給她過目，但她覺得有準備的訪問沒意思，加上字太小，所以沒有睇。

娛樂組