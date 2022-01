誕第三名女兒 32歲陳嘉寶宣布封肚

next

【明報專訊】32歲陳嘉寶與圈外人黃頌祈2017年結婚,婚後育有兩名分別兩歲及一歲女兒Hosanna及Eliana。去年7月宣布佗第三胎,但未有公開BB性別。昨日她宣布本月初誕第三名女兒,重7.2磅,英文名Azaliah,透露抱着初生的孻女時好感動,老公黃頌祈開心家中再添一女兒。陳嘉寶表示擁3千金已很滿足,笑言已完成壯舉、理想達到,宣布封肚,保養好身體後,向自己的夢想進發。

娛樂組

陳嘉寶(Anjaylia)孻女Azaliah是2022年娛樂圈首名出世的星級BB,預產期原為去年12月底,Anjaylia原本「三年抱三」,但因B女「逾期居留」,讓母親歡度完聖誕及元旦才出世。她表示誕下Azaliah一刻,非常感動,「特別是醫生將剛出世的B女即刻放在我心口,畀我抱了好耐,之前兩個女都無畀我抱咁耐。上一刻明明B女仍在肚入面,突然之間就出來放在我心口上面,感覺好神奇」。

從聖經取英文名

Anjaylia透露孻女英文名Azaliah,是她與老公黃頌祈深思熟慮,從聖經中找出來,「我知道實會畀人話我哋,幫囡囡改的名都好難讀,其實是一個傳統,因為老公近五代都是基督徒,這幾代都會在聖經裏面搵英文名,我哋跟傳統,都搵了幾個月。大女Hosanna同二女Eliana英文名都是有意思的,分別是asking for God及God had answered,我想將這個故事延續落去,Azaliah是God has reserved,有一系列意思。Azaliah同我個名讀音好似,當是送給自己的禮物。中文名留給爺爺同嫲嫲改,中文名都是想向長輩致敬」。

Anjaylia表示兩個姐姐見到妹妹Azaliah有不同反應,「她們好鍾意BB,大女完全冇呷醋,同我哋講『我好鍾意Azaliah』。二女就成日想摸妹妹,但有少少呷醋,有時見我抱BB,會過來叫我抱」。

坐月睇《IT狗》捧自己場

已是3女之母的Anjaylia宣布封肚,透露現在要好好坐月,保養好身體後繼續向夢想進發,為女兒做個好榜樣。她說:「我有份參演播映中的ViuTV劇集《IT狗》,坐月時可以睇劇輕鬆一下。好好調理身體,就有動力做自己想做的事。」

問到對女兒有什麼期望?她認為最緊要她們健康、開心平安,與老公意向一致,生仔生女無所謂,笑稱已完成壯舉,與老公最大目標希望有3個小朋友,年紀相近,可以一齊成長是好開心的事。她稱大女同二女一齊玩時,大女識保護妹妹,二女學習時學得好快,這個策略很成功。

老公喜被三愛女「圍攻」

Anjaylia爆老公黃頌祈好享受「3個女人一個墟」,並說:「又多一個女圍住他,他好唔得閒。想起老公一知道今胎是女時,開了支靚酒,以及請朋友食飯慶祝,𠵱家生完3個,理想達到。」Anjaylia與老公為每個孩子特別訂製一張被子做禮物,希望女兒平安健康。早前Anjaylia一班好友為她舉行揭曉BB性別派對,她笑說好開心,其實朋友們已知道BB性別,仍給她機會盡興,一班人食飯傾偈一起揭曉。

