鞏俐合演《沉默的羔羊前傳》 《月光騎士》成遺作 37歲卡斯柏烏尼奧滑雪意外亡

鞏俐（左）曾跟卡斯柏烏尼奧（右）合演《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》。

【明報專訊】曾經來港宣傳《時裝巨人的狂情歲月》的法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel），前日在阿爾卑斯山滑雪期間發生意外，倒地撞傷腦部，送院搶救不治，終年37歲。當地檢察官昨日發表初步調查報告，證實事發時卡斯柏並無戴上保護頭盔，而當日天氣晴朗，發生意外的滑坡亦無岩石。法國總統馬克龍事後撰文悼念：「他是當今法國電影的典範之一。」

卡斯柏烏尼奧前日偕模特兒女友Gaelle Pietri及6歲兒子Orso到法國瓦薩省La Rosiere度假村滑雪，在滑坡左轉欲會合友人之際，不慎撞向另一滑雪者，據當地檢察官Anne Gaches昨日透露，當救援人員抵達現場時，卡斯柏已昏迷不醒，涉事另一人則無受傷。卡斯柏由直升機送抵醫院搶救，延至昨日下午4時不治。

面部疤痕似酒窩

被譽為「法國第一美男」的卡斯柏，1984年生於巴黎郊區，6歲那年曾遭小狗咬傷面部，留下貌似酒窩的疤痕，反而成為個人特徵。他在11歲開始拍戲，2002年跟夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）合演《Summer Things》，首次獲得有「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎最佳新人提名，直至3年後終憑《美麗緣未了》得獎，2017年更憑《愛到世界盡頭》贏得凱撒獎影帝，但他因故缺席，改由此片導演薩維杜蘭（Xavier Dolan）上台代領。

卡斯柏最為港迷熟悉的作品，包括他跟鞏俐合演《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》，戲中飾演年青時代的食人教授，二人戀情成為焦點，不過影評口碑欠佳；2014年他應法國電影節主辦單位邀請來港宣傳《時裝巨人的狂情歲月》，戲中飾演已故法國時裝設計大師聖羅蘭。

法總統撰文悼念

卡斯柏死訊曝光後，法國總統馬克龍、法國總理卡斯泰、《愛到世界盡頭》導演薩維杜蘭，以及《星光夢裏人》影帝尚杜沙丹（Jean Dujardin）等均透過社交媒體留言悼念。2014年卡斯柏到台灣宣傳《時裝巨人的狂情歲月》期間，曾跟他合照的台灣藝人徐若瑄亦表示難過：「我會記得你的親切和笑容，人生無常，我們都要把每一天過好，珍愛生命和我們愛的人。」

卡斯柏遺作之一、Marvel超級英雄劇集《月光騎士》將於3月30日在影視串流平台Disney+上架，日前公開首條預告片，劇中飾演珠寶大盜Midnight Man的他，為了保持神秘感而暫未露面。Marvel及Disney+昨日亦發表聲明：「對於失去朋友和工作伙伴感到深切悲痛。」