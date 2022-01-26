港台向DJ下達「十大禁播」名單 官方：專業選播 DJ：禁播感無奈

黃耀明（左）與劉以達組成的達明一派亦在「禁播」名單中。（資料圖片）

名為「追蹤黨媒」的facebook專頁，聲稱港台高層口頭向一眾DJ下達十大歌手禁播名單。（網上圖片）

【明報專訊】香港電台去年7月被發現甚少播放MIRROR的歌曲，其後港台否認抵制MIRROR，並表示電台一直支持各歌手。不過，昨天（25日）有名為「追蹤黨媒」的facebook專頁，透露港台電台部高層口頭向一眾DJ下達十大歌手禁播名單，當中包括黃耀明、何韻詩、RubberBand、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗。

娛樂組

就網傳禁播名單，香港電台機構傳訊及節目標準組回覆《明報》稱：「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」

據「追蹤黨媒」的facebook專頁表示收到消息，港台電台部高層向一眾DJ以口頭下達十大歌手禁播名單，除了宣傳與無綫將於4月合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》入圍歌曲選段外，黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗的新舊歌曲一律禁播。

黃耀明何韻詩RubberBand榜上有名

有一名港台DJ匿名向《明報》表示，今年收到有關「禁播名單」通知 ，對此感到無奈，「對做節目有一定影響，因為有些當紅歌手的歌曲屬經典歌，而且與政治無關，適合節目內容，但現在卻不可播放。只是聽首歌，同一首歌可以有不同理解」。

《明報》再向另一港台中人了解，據稱下禁播令的人是港台某高層，有指他權力極大，是「音統會」成員，所有入港台library的歌皆要獲他批准，故DJ選播的歌皆經篩選，還有節目邀請嘉賓同樣要經該高層審核，有些節目呈上嘉賓名單逾半個月也不批，為此港台有不少DJ感不開心。

RubberBand：繼續專心做音樂

至於被列入「十大禁播」名單的樂隊RubberBand，他們稱有關消息只是網傳，所以沒有特別回應，他們都是繼續專心做自己音樂。原本他們於1月7日至9日與香港節慶管弦樂團合作舉行音樂會，雖因疫情延期，但他們仍然專心準備該演出，期待再開騷時大家來欣賞。

藍奕邦就禁播名單在社交平台回應，說：「上唔到榜我要檢討吓。」又笑言自己等攞金針獎。