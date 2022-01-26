被惡意中傷批冇料呃人 七仙羽反擊犯口業無好結果

【明報專訊】玄學家七仙羽（七師傅）人氣勁招來Haters，前晚忍不住在社交平台撰長文大呻被攻擊之苦，寫道：「任何人在網上罵我、攻擊我、不斷踩我……然後藉我名氣吸引別人留意你的節目等等，我全部都非常清楚你們都做些什麼。」

七師傅稱這些人犯口業不會有好結果，包括編故事炒作，並說：「你根本太膚淺，真的，請謙虛一些，多學一些知識，宇宙好大，未知的東西太多。我日覆一日、年覆一年在印度、尼泊爾、克羅地亞、蘇格蘭等地修煉……你的頻率根本達不到那種層次，所以，你不懂我！世界之大，人外有人，記住，謙受益，滿招損。不要用你的觀點審視我的境界好嗎？」

不會同人掀罵戰

昨日《明報》聯絡七師傅了解事件，她強調沒有嬲，寫這篇文章時好平靜，只是想提醒那些人不要犯口業，並說：「過往有人話我冇料、呃人，甚至話我傻的。」七師傅表示不關注這些網上惡言，但粉絲不時向她報料，知道有人在網上節目惡意攻擊她，並說：「我不會展開罵戰，明知這些人搏出位，想提高知名度，我不會中圈套。」七師傅稱踩低別人以求上位的做法不要得，她從來不會做。問她會否送「師傅愛你」給這些人？她說：「佛導有緣人，叫佢哋反省先啦。」

此外，七師傅主持的ViuTV節目《七福星》前晚首播，林雪擔任嘉賓，節目後很多朋友反應說睇得好開心。她說：「疫情下與社會受經濟環境影響，大家睇節目開心笑吓，這也是功德。」

娛樂組