【開箱】《鬼靈精怪大酒店：怪獸變錯身》 踏上尋回初心的冒險旅程

【明報專訊】不經不覺，索尼動畫《鬼靈精怪大酒店：怪獸變錯身》（Hotel Transylvania: Transformania）已是同系列電影的第4集，原定去年暑假在港開畫，後因疫情影響，映期一改再改，最後更取消放映，改為本月14日透過影視串流平台Prime Video上架。隨着第5波疫情爆發，戲院重開遙遙無期，賀歲片淪為過期產物，還是乖乖留在家中，至少可以輕輕鬆鬆歡度90分鐘。

導演主角齊換人

有傳《鬼靈精怪大酒店：怪獸變錯身》將會是最後一集，看罷全片不難發覺有迹可尋，首先是本系列導演Genndy Tartakovsky突然退下火線，改由編劇Derek Drymon和動畫師Jennifer Kluska聯合執導；過去一直為主角吸血鬼德古拉伯爵配音的《中坑同學會》諧星阿當辛迪拿（Adam Sandler），今集亦換上配音員Brian Hull接替，感覺總是怪怪的，幸好樂壇小天后Selena Gomez繼續聲演德古拉女兒小梅之餘，更兼任監製一職，忠實粉絲才肯乖乖留下。

新片故事延續前作，小梅跟強尼結婚產子後，留在鬼靈精怪大酒店生活幸福美滿，可是德古拉對於這位人類女婿，仍然抱有懷疑和戒心，就算他想退休，計劃把酒店經營權交託女兒女婿，最後一刻仍改變心意，更對強尼訛稱，根據妖魔界的法律規定，房地產只能由怪獸繼承，強尼信以為真，於是找來魔界獵人凡赫辛幫手，利用後者發明的死光槍，把自己變成怪獸，然後滿心歡喜地準備跟小梅一起接收酒店。

棉花糖理論易明

德古拉擔心謊言被揭穿，誓要阻止強尼返回酒店，結果途中發生意外，死光槍射中德古拉，而他的好友包括科學怪人、狼人韋恩、木乃伊及隱形人等亦遭波及，跟德古拉一樣變成人類，為了收拾這個爛攤子，強尼與德古拉被迫踏上冒險之旅，到危機四伏的熱帶森林，尋找神奇水晶，修復失效死光槍，希望把噩夢還原。

電影以如何改善兩代關係為主旨，德古拉與強尼身分對調後，不單學會易地而處的道理，更逐漸敞開心扉，認清強尼的優點，例如後者提出「棉花糖理論」，建議德古拉凡事不要只看表面，正如燒焦了的棉花糖，看似無法食用，其實撕開燶黑外表，內裏藏着美味的軟心。道理簡單易明，就算小朋友看罷，亦可獲益良多。

父母宜陪同收看

古語有云「為母則強」，德古拉當爸後卻剛好相反，自嘲從此變成膽小鬼，為了照顧小梅，凡事擔驚受怕，直至跟強尼離開酒店這個「舒適圈」，在失去魔法保護下亂闖森林，反而尋回初心，重現天不怕地不怕的吸血鬼氣概。反觀強尼變成怪獸後，不單體形愈變愈大，思想更愈來愈失控，化身綠色哥斯拉到處搗亂，就連小梅亦無法制止他，都說心病還需心藥醫，最後反而靠德古拉重提棉花糖理論，強尼聽罷大受感動，小梅趁機利用神奇水晶修復的死光槍，把他倆和好友變回原狀，總算大團圓結局。

《鬼靈精怪大酒店》系列的目標觀眾，雖說以兒童為主，笑料亦簡單易明，然而今集更適合一家大小欣賞，為人父母不妨放下身段，跟隨德古拉一起尋回初心，為了孩子嘗試改變固有價值觀，或許對改善親子關係有莫大裨益。